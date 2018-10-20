МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Накануне СМИ сообщали , что советник американского лидера Джон Болтон намерен в ходе своего визита в Россию уведомить о выходе США из соглашения.

Трамсп заявил, что США соблюдали договор, но Россия "не следовала соглашению". "Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент (США Барак) Обама не вел переговоры или не вышел (из соглашения)", — сказал Трамп.

Комментируя свое решение, глава государства заявил, что США необходимо "развивать эти вооружения".

Разногласия по договору

В последнее время Россия и США обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В конгрессе предлагали разработать документ, закрепляющий обвинения в адрес российской стороны. Это позволило бы Вашингтону выйти из договора, как это было с соглашением по ПРО.

Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что строго соблюдает все условия соглашения. При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что российская сторона имеет серьезные вопросы к американским коллегам по поводу исполнения некоторых пунктов договора.

Российские власти указывали, что США размещают в Польше и Румынии установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк". Это, в свою очередь, запрещено условиями ДРСМД. Москва также подчеркивала, что американские военные разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

ДРСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

К 1991 году договор был полностью выполнен. В рамках соглашения Советский Союз уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер. Однако каждая из сторон может выйти из соглашения, представив убедительные доказательства о необходимости расторжения договора.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

