Болтон добивается выхода США из договора о РСМД, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

"Джон Болтон добивается выхода США из договора о контроле над вооружениями с Россией времен холодной войны. Болтон, третий советник Дональда Трампа по национальной безопасности, выпустил рекомендацию по выходу из договора о РСМД 1987 года, который, как говорят США, Россия нарушает, развивая новые крылатые ракеты", — пишет газета.

По информации издания, у этой инициативы есть оппоненты в Госдепе и Пентагоне. Кроме того, ее еще предстоит обсудить с членами администрации.

"США проинформировали европейских союзников об этом предложении, прощупывая реакцию. Брифинг вызвал беспокойство у официальных лиц Великобритании, которые считают РСМД важной основой контроля над вооружениями", — говорится в статье.

Кроме того, по словам бывших американских чиновников, "Болтон блокирует переговоры по продлению договора о стратегических и наступательных вооружениях от 2010 года". Он также "выступает против возобновления диалога по стратегической стабильности для обсуждения будущего контроля над вооружениями между двумя странами".

Споры о договоре

Москва и Вашингтон в последнее время обвиняют друг друга в нарушении договора об РСМД. Американские конгрессмены призывают разработать документ, в котором будут закреплены обвинения в адрес России в несоблюдении условий договора. Это позволит Соединенным Штатам выйти из него по той же схеме, как это было с договором по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго придерживается своих обязательств в рамках ДРСМД. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что у Москвы есть серьезные вопросы по поводу исполнения пунктов договора самими американцами.

Как указывают российские власти, Соединенные Штаты размещают на военных объектах в Румынии и Польше установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк". Это запрещено условиями договора. Москва также отмечает, что Вашингтон разрабатывает ударные беспилотники и финансирует исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>