Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Первое чтение уже назначено на 18 июня. В Совете Федерации заверили, что готовы изучить проект сразу после поступления из Госдумы.

Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.

Из его текста следует, что ратификация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Кроме того, президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.