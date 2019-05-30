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РИА Новости

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

11:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРакета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот"
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Первое чтение уже назначено на 18 июня. В Совете Федерации заверили, что готовы изучить проект сразу после поступления из Госдумы.
Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.
В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.
Из его текста следует, что ратификация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.
Кроме того, президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.
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ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.
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Владимир ПутинРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Правильно!
30 мая, 11:18
Арсений Понфиленко
93110011
Это сделать надо было когда они из договора по ПРО вышли
30 мая, 11:20
Король Фей
6611007
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