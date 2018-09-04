Россия готова обсуждать претензии США по СНВ-3 и ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия готова обсуждать претензии США по договорам о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Оба договора (СНВ-3 и ДРСМД) являются предметом регулярных встреч и мониторинга их исполнения. По обоим документам есть претензии. Претензии, которые нам американцы выдвигают, мы готовы обсуждать. Мы очень просим только конкретизировать, что имеется в виду, когда нас обвиняют в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что Россия в свою очередь выдвигает сугубо конкретные претензии по тому же договору, "касающиеся размещения в Европе, в Румынии, а вскоре и Польше, установок, которые могут запускать не только ракеты-перехватчики, но и "томагавки".