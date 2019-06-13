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РИА Новости

Профильный комитет Госдумы рассмотрел проект о приостановке участия в ДРСМД

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
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Ранее законопроект о приостановлении ДРСМД был поддержан двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне.
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