Профильный комитет Госдумы рассмотрел проект о приостановке участия в ДРСМД

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.