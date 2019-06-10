Биография Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (Казахстан).
В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1983-1984 годах проходил стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД Российской Федерации.
В 1975 году начал трудовую деятельность в министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.
В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР.
С 1984 по 1985 год работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года и занимал должности второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана, в 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел.
В 1994 году был назначен министром иностранных дел Казахстана. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра.
В октябре 1999 года был назначен премьер-министром Республики Казахстан.
С 2002 по 2003 год – государственный секретарь – министр иностранных дел Казахстана.
В 2003-2007 годах – министр иностранных дел Казахстана.
В январе 2007 года был избран председателем сената парламента Казахстана.
В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года был назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря конференции по разоружению. Избирался председателем советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
16 октября 2013 года Токаев был избран председателем сената парламента Казахстана. В 2017 году был переизбран председателем сената парламента Казахстана.
19 марта 2019 года уходящий в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Касыма-Жомарта Токаева временно исполняющим обязанности президента страны.
20 марта 2019 года он принес присягу и вступил в должность президента.
23 апреля 2019 года партия Nur Otan ("Свет Отечества") выдвинула кандидатуру Касыма-Жомарта Токаева на предстоящие досрочные президентские выборы. Члены партии проголосовали единогласно.
3 мая 2019 года ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом на выборах президента Казахстана.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Доктор политических наук. Автор книг по проблемам международных отношений.
Действительный член Всемирной Академии естественных и гуманитарных наук. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД РФ.
Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений.
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