Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах

7 июня 2019 года заместителя мэра Якутска по развитию территории задержали по подозрению во взятке недвижимостью на 114 миллионов рублей. По данным следствия, он получил "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей" от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом. В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей". Взятку передали через двух посредников не лично заммэра, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, когда перешел на работу в мэрию.
25 апреля 2019 года Управление собственной безопасности ФСБ задержало главу отдела одного из подразделений ведомства Кирилла Черкалина по подозрению в получении особо крупных взяток. В тот же день он был арестован гарнизонным военным судом. Органами предварительного следствия Чекалину было предъявлено обвинение в том, что в период с 2013 до 2015 год он получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в 850 тысяч долларов (на тот момент – 52 миллиона рублей) за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство.
В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. Депутаты также дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении своего коллеги по статье "получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Вместе с сообщниками они получили от неофициального холдинга "Автобан" взятку за общее покровительство — почти три с половиной миллиарда рублей. 15 марта 2019 года следствие попросило арестовать Вадима Белоусова, однако Ленинский суд в Екатеринбурге принял решение не заключать депутата под стражу. В мае 2018 года Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Сам бывший губернатор находился тогда в Лондоне. Его также объявили в международный розыск.
27 сентября 2017 года стало известно об аресте начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина. Ему было предъявлено официальное обвинение в получении взятки на 368 миллионов рублей. По данным следствия, при выполнении госконтрактов на поставку "пищевой" спецтехники для Минобороны он совершил хищение не менее чем на 20 миллионов рублей. Кроме того, он получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в 368 миллионов рублей за содействие и общее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки".
13 апреля 2017 года стало известно, что в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. 6 апреля президент Владимир Путин освободил Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, от должности главы Марий Эл. По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов). 6 мая 2019 года в Нижегородском районном суде начались слушания по делу Маркелова. Маркелов находится под арестом, свою вину он не признает.
2 июня 2016 года Басманный суд Москвы санкционировал арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог: в частности, лоббировал свое предприятие "Востокцемент", переоформленное на брата после вступления в должность мэра. По делу Пушкарева проходили еще два фигуранта – его брат Андрей и экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. 9 апреля 2019 года суд приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями. Брату Пушкарева Андрею суд назначил восемь лет условно с аналогичным штрафом в 500 миллионов рублей. Третий фигурант Андрей Лушников получил десять лет колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Его суд освободил от наказания по одному эпизоду коммерческого подкупа в связи с истечением сроков давности. Никто из фигурантов вины не признал. Приговор был обжалован и в силу не вступил. 27 мая 2019 года Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей.
9 сентября 2016 года был задержан временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки.
10 сентября он был арестован Пресненским судом Москвы. Ему было предъявлено обвинение в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов.
Кроме того в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог. 15 мая 2019 года прокурор попросила приговорить полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, к 15 с половиной годам колонии строгого режима, назначить штраф в 494 миллиона 940 тысяч 160 рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей.
5 сентября 2016 года в республике Коми были задержаны управляющий директор группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и генеральный директор "Т Плюс" Борис Вайнзихер. Им вменяется участие в масштабных схемах коррупции, связанных с подкупом высших чиновников Коми. По версии следствия, по их указаниям в качестве взятки на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено не менее 177 и 89 миллионов рублей. Общую сумму взяток СК России оценил более чем в 800 миллионов рублей. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали компании "Т Плюс", которая входит в "Ренову", выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.
Обвиняемые содержались в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест. В октябре 2018 года СМИ сообщили, что Ольховик и Вайнзихер были отпущены под подписку о невыезде.
15 ноября 2016 года главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.
В тот же день он был освобожден от должности в связи с утратой доверия. Алексею Улюкаеву были предъявлены обвинения в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания суд запретил Алексею Улюкаеву после освобождения восемь лет работать на госслужбе. Защита обжаловала приговор. В начале апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. 31 мая 2018 года стало известно, что экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева направили в колонию.
В ночь на 4 марта 2015 года был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который вместе с экс-зампредом правительства региона Сергеем Карепкиным, бывшим министром сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николаем Борисовым, а также советником Хорошавина Андреем Икрамовым обвинялся в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составила 522 миллиона рублей. Александр Хорошавин вину не признал. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности и будет лишен государственных наград.
Экс-губернатор обжаловал приговор, но Сахалинский областной суд оставил его без изменений.
В июне 2018 года Александр Хорошавин стал фигурантом нового уголовного дела о коррупции. Следственный комитет предъявил ему обвинения по 20 фактам взяток в размере от 2 до 10 миллионов рублей. Также установлено, что Хорошавин создал условия к получению взяток еще от двух лиц на 3 и 10 миллионов рублей соответственно за содействие избирательным кампаниям при проведении выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году.
17 января 2012 года в Новосибирске был задержан бывший сотрудник МВД Максим Каганский.
По версии следствия, в 2009 году экс-сотрудник МВД Каганский предложил руководителям фирмы "Медкор-2000" за 800 тысяч долларов "решить вопрос" о прекращении дела, возбужденного за неуплату налогов. Следствие вменяет Каганскому два эпизода покушения на мошенничество, по которым потерпевшим признан бизнесмен Борис Юдин.
По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Нелли Дмитриева, обвиняемая в получении трех миллионов долларов от Юдина, уголовное дело в отношении которого она расследовала. По версии следствия, Дмитриева, опасаясь, что ее могут поймать с поличным, поручила организовать передачу взятки своему знакомому Каганскому.
В августе 2013 года Хорошевский суд Москвы приговорил Максима Каганского к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Бывший следователь МВД РФ Нелли Дмитриева, которая проходила по тому же уголовному делу, была осуждена на 3,5 года и штрафу 200 тысяч рублей. В декабре 2013 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты, оставив решение суда первой инстанции без изменений. 6 июня 2014 года президиум Мосгорсуда смягчил приговор Максиму Каганскому, на три месяца снизив ему срок наказания. В сентябре 2014 года Каганский был освобожден по УДО.
В феврале 2010 года была задержана руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришкевич в рамках расследования уголовного дела экс-главы банка "ВЕФК" Александра Гительсона.
По данным СК, Гришкевич в мае 2006 года договорилась помогать Гительсону в улучшении финансовых показателей подконтрольного ему банка. Так, с мая 2006 года по декабрь 2008 Гришкевич обеспечивала финансирование пенсий и других соцвыплат через счета ОАО "Банк "ВЕФК". За это Гришкевич получила от Гительсона банковскую карту, на которую в качестве взятки были перечислены около двух миллионов долларов.
В июне 2015 года Гришкевич была признана виновной в получении взятки за незаконное бездействие в особо крупном размере и приговорена к десяти годам лишения свободы и штрафу в 950 тысяч рублей.
26 ноября 2010 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКП РФ Григория Домовца, признавшего вину в вымогательстве взятки в размере 1,5 миллиона долларов. По данным следствия, Домовец вымогал у главы хладокомбината Дмитрия Мостмана четыре миллиона долларов за непривлечение последнего к уголовной ответственности, а также снятие ареста с контрабандного груза мяса. Впоследствии майор юстиции получил миллион долларов, а при получении еще 500 тысяч долларов был задержан, утверждает следствие.
27 января 2012 года Верховный суд РФ заменил наказание Григорию Домовцу на условное.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников