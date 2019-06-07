Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах

По версии следствия, в 2009 году экс-сотрудник МВД Каганский предложил руководителям фирмы "Медкор-2000" за 800 тысяч долларов "решить вопрос" о прекращении дела, возбужденного за неуплату налогов. Следствие вменяет Каганскому два эпизода покушения на мошенничество, по которым потерпевшим признан бизнесмен Борис Юдин.

По данным СК, Гришкевич в мае 2006 года договорилась помогать Гительсону в улучшении финансовых показателей подконтрольного ему банка. Так, с мая 2006 года по декабрь 2008 Гришкевич обеспечивала финансирование пенсий и других соцвыплат через счета ОАО "Банк "ВЕФК". За это Гришкевич получила от Гительсона банковскую карту, на которую в качестве взятки были перечислены около двух миллионов долларов.