Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 миллиарда рублей", - рассказали в ведомстве.

Пушкарев получил за "содействие в заключении контрактов" 75 миллионов рублей, отметили в Генпрокуратуре.

"Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц", - заключили в ведомстве.

В апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Пушкарев был мэром Владивостока 8 лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата.

Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.

Приговор обжалован и в силу пока не вступил.

В январе этого года Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна стоимостью 10 миллиардов рублей, в апреле суд удовлетворил эти требования.