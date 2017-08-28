Суд продлил домашний арест топ-менеджерам "Реновы"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил срок домашнего ареста топ-менеджерам "Реновы" Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым в передаче взяток на сумму около 1 миллиарда рублей руководству Коми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста обвиняемым Вайнзихеру и Ольховику подлежит удовлетворению", — решил суд.

Ранее обвиняемые содержались в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения.

Осенью 2016 года Вайнзихер и Ольховик были арестованы в Коми и затем доставлены в Москву для проведения следственных действий. Им вменяется участие в масштабных схемах коррупции, связанных с подкупом высших чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Расследование касается деятельности компании "Т Плюс" (до реорганизации — "КЭС-Холдинг", входит в "Ренову"), обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России. Фигурантами являются три гендиректора "КЭС" разных лет: Слободин, Ольховик (управляющий директор и совладелец "Реновы") и Вайнзихер (текущий гендиректор "Т Плюс").

По версии следствия, во время руководства компанией Ольховика и Вайнзихера по их указаниям высшие чиновники республики были подкуплены. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали "Т Плюс" выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.