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РИА Новости

ДТП с участием туристов – граждан России за рубежом в 2017-2019 годах

14:30
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© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco

2019

22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой – Москвы.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду, чтобы снимать закат с вершины горы.
11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.
8 января автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на тайском острове Пхукет. Автобус, в котором находились российские клиенты туроператора ANEX Tour, направлялся из района Камала в провинцию Пхангнга. Автобус и грузовик двигались навстречу друг другу, столкновение произошло на крутом повороте. Автобус задел заднее колесо грузовика, в результате чего оно лопнуло. Несмотря на это, водитель смог съехать на обочину и избежать более крупной аварии. Пострадавших нет.
1 января автобус с российскими туристами съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Автобус следовал из Глубокого в Витебск. В результате одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра.

2018

25 декабря российский турист был сбит автомобилем в сицилийском городе Палермо и скончался на месте. Инцидент произошел вечером, когда мужчина вместе с женой гуляли по городу. По информации местных СМИ, на место ДТП приехала машина скорой помощи, врачи которой сделали туристу массаж сердца, однако их усилия оказались напрасны.
16 декабря россияне пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом под швейцарским Цюрихом. В результате аварии один человек погиб, 44 пострадали, среди пострадавших – 10 российских граждан. Все они были госпитализированы. По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, пострадавшие являлись, скорее всего, самостоятельными туристами.
20 октября супруги из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, погибли на Кипре. Они находились в арендованном автомобиле, который сорвался с обрыва в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе.
29 августа автобус, который перевозил 25 туристов из РФ в аэропорт, столкнулся с грузовым автомобилем и съехал с трассы в турецкой Анталье. В ДТП пострадали 13 россиян.
8 июля в Турции микроавтобус, который перевозил российских туристов из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла, столкнулся с трактором. В результате аварии шесть российских туристов получили легкие травмы.
1 июля автобус с туристами перевернулся на Гомборском перевале в грузинском регионе Кахетия. Авария произошла на автомобильной дороге Вазиани - Гомбори - Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави. В результате ДТП пострадали шесть российских туристов.
31 марта автобус с 31 российским туристом перевернулся в Польше. Пострадали восемь человек. В автобусе находились туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса.
16 марта автобус, перевозивший российских туристов с острова Пхукет в аэропорт тайской провинции Краби, попал в ДТП. В автобусе находились 36 российских туристов, трое из них получили легкие травмы.
25 февраля на острове Пхукет в Таиланде автобус с российскими туристами и сотрудниками принимавшей их таиландской туристической полиции потерял управление на горной дороге, ведущей в район Патонг Бич, на спуске с Патонгского холма, и врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. В результате столкновения пострадали несколько российских туристов и сотрудников таиландской турфирмы, также беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из автомобилей.

2017

10 октября автомобиль с россиянами перевернулся в городе Таузар в центральной части Туниса. В результате ДТП пострадали пять российских туристов.
21 августа автобус с туристами из России, Ирана и Турции попал в ДТП на трассе Анталья - Кемер в Турции. В аварии пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован.
9 июня автобус с туристами столкнулся с фурой в турецкой провинции Анталья. В автобусе находились 24 туриста из России, а также туристы из Украины и Казахстана. Пять россиян, в том числе двое детей, получили незначительные травмы.
28 мая в ДТП с микроавтобусом в провинции Анталья в Турции пострадали три туриста из России. Микроавтобус двигался из Каппадокии в Аланью, из-за ливня водитель потерял контроль над машиной, в результате чего она съехала с трассы и перевернулась.
29 марта во вьетнамском городе Фанранг-Тхапчам произошло ДТП с участием супругов из России. Российский турист Максим Шкунденков погиб, его жена Евгения Шкилева получила серьезные травмы. Мотоцикл, который супруги взяли в аренду, занесло на круговом перекрестке, и он врезался в фонарный столб.
23 февраля двое российских подростков 16 и 14 лет попали в ДТП в Таиланде. Подростки ехали в школу на мотоцикле, их сбил автобус. Оба получили множественные ранения, в том числе серьезные травмы головы.
8 февраля двадцатипятилетний гражданин России погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в результате наезда тяжелого мотоцикла. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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