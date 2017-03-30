Во Вьетнаме в ДТП погиб российский турист

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский турист Максим Шкунденков погиб в ДТП в центральном районе Вьетнама, его супруга Евгения Шкилева получила серьезные травмы, сообщает издание VnExpress.

Инцидент призошел в среду в городе Фанранг-Тхапчам в провинции Ниньтхуан. Мотоцикл, который супруги взяли в аренду, занесло на круговом перекрестке, и он врезался в фонарный столб.

Туристы были доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.

Полиция проводит расследование происшествия. Причины ДТП пока не установлены.