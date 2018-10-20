На Кипре погибли туристы из России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Супруги из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, погибли на Кипре, сообщает Cyprus Mail.

Они находились в арендованном автомобиле, который сорвался с обрыва высотой в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе, сообщили изданию в полиции.

Автомобиль россиян был замечен прохожим, который позвонил в полицию и сообщил о рухнувшей с обрыва машине в районе Ванн Афродиты.

Известно, что погибшие прибыли на Кипр 10 октября, жили в отеле в Пафосе и должны были вернуться в Россию 24 октября.