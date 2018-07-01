В Грузии автобус с российским туристами упал в овраг

ТБИЛИСИ, 1 июл — РИА Новости. Автобус с туристами перевернулся на Гомборском перевале в грузинском регионе Кахетия, сообщает газета Коммерсантъ.

По информации агентства "Интерпрессньюс", среди пострадавших — шестеро российских туристов.

Авария произошла на автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави.

По данным грузинского Первого канала, МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части статьи 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

На месте находятся спасатели и бригады скорой помощи. По данным СМИ, в автобусе также находились туристы из Белоруссии.

За последнее время это уже третье ДТП на Гомборском перевале. Несколько недель назад там перевернулся микроавтобус со школьниками.