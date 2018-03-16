В Ростуризме рассказали о травмах россиян, пострадавших в ДТП в Таиланде

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Таиланде, получили легкие травмы, сообщает Ростуризм.
"По предварительным данным, из 36 находившихся в салоне российских туристов трое получили легкие травмы. Остальные пассажиры не пострадали", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, автобус съехал на обочину, после чего врезался в дерево.
Ранее водитель автобуса Рачена Саваенгсука (Rachen Sawaengsuk) рассказал журналистам, что автобус, используемый туроператором Coral Travel, подрезал мотоцикл. Он заявил, что мотоцикл ехал наперегонки с еще двумя мотоциклами, все трое покинули место аварии.
По данным СМИ, турагентство прислало на место инцидента еще один автобус, чтобы доставить туристов в аэропорт.