В Ростуризме рассказали о травмах россиян, пострадавших в ДТП в Таиланде

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Таиланде, получили легкие травмы, сообщает Ростуризм.

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что автобус, перевозивший российских туристов с острова Пхукет в аэропорт тайской провинции Краби, попал в ДТП, три человека пострадали.

"По предварительным данным, из 36 находившихся в салоне российских туристов трое получили легкие травмы. Остальные пассажиры не пострадали", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, автобус съехал на обочину, после чего врезался в дерево.

Ранее водитель автобуса Рачена Саваенгсука (Rachen Sawaengsuk) рассказал журналистам, что автобус, используемый туроператором Coral Travel, подрезал мотоцикл. Он заявил, что мотоцикл ехал наперегонки с еще двумя мотоциклами, все трое покинули место аварии.

По данным СМИ, турагентство прислало на место инцидента еще один автобус, чтобы доставить туристов в аэропорт.