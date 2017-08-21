Автобус, попавший в ДТП в Турции, не связан с российскими туроператорами

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Автобус с туристами, попавший в ДТП в Турции, перевозил "уличную экскурсию" и не был арендован ни одним из российских туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как отмечает ассоциация, автобус, по предварительным данным, перевозил в аквапарк смешанную группу туристов из России, Ирана и Турции, купивших экскурсию "на улице".

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень. Позднее дежурный дипломат консульства в Анталье сообщил РИА Новости, что в аварии пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован.

"По данным, поступившим от туроператоров, работающих на турецком направлении, автобус, попавший в ДТП, перевозил т.н. "уличную экскурсию", т.е. не был арендован ни одним российским туроператором для перевозки своих туристов. Таким образом, туристы приобрели экскурсии и автобусную перевозку в аквапарк Белека у турецких экскурсионных агентств в месте своего отдыха", — говорится в сообщении.