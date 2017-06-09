В Анталье пять российских туристов получили травмы в ДТП с автобусом

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Пять российских туристов получили легкие травмы в ДТП c автобусом в турецкой провинции Анталья, после оказания медпомощи они были выписаны из больницы, сообщил в пятницу РИА Новости консул генконсульства РФ в Анталье Алексей Шиванов.

"Автобус, в котором находились 24 туриста из России, а также туристы из Украины и Казахстана, направлявшиеся на экскурсию в Демре, сегодня утром попал в аварию. С ним столкнулась фура. Пять россиян, в том числе двое детей, получили незначительные травмы, они были доставлены в больницу и выписаны после оказания амбулаторной помощи. 13 российских туристов вернулись в отели, остальные продолжили экскурсию", — сказал собеседник агентства.