Россияне, попавшие в ДТП в Польше, возвращаются на родину

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне, попавшие в ДТП с участием автобуса в Польше, возвращаются домой, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В субботу польский телеканал TVN24 сообщил, что одиннадцать российских туристов ранены в результате ДТП в Польше с участием автобуса и легкового автомобиля. Отмечалось, что одного пассажира автобуса пришлось доставлять в больницу на вертолете.

Согласно информации МИД РФ, в результате ДТП автобус с 31 российским туристом перевернулся. В нем находились туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса.

"Пострадали восемь человек, которым была оперативно оказана медицинская помощь. Одна туристка остается в специализированной польской клинике под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой", — говорится в тексте комментария.

В МИД РФ также уточнили, что генеральное консульство России в Познани находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры. По данным МИД РФ, комиссариат полиции в городе Свебодзице проводит расследование по факту происшествия.