В Таиланде российские туристы пострадали в ДТП с автобусом

БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Несколько туристов из России, сотрудники таиландской туристической компании и гражданка Таиланда на большом сроке беременности пострадали в ДТП с туристическим автобусом на острове Пхукет в Таиланде, сообщает во вторник интернет-портал Phuket News со ссылкой на отдел по преодолению чрезвычайных ситуаций администрации острова.

Авария произошла в середине дня в воскресенье. Автобус с российскими туристами и сотрудниками принимавшей их таиландской туристической полиции потерял управление на горной дороге, ведущей в район Патонг Бич, на спуске с Патонгского холма, и врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. В результате столкновения пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из автомобилей, и несколько пассажиров автобуса – российских туристов и сотрудников таиландской турфирмы, говорится в сообщении.

© Фото : Patong Municipality Fire Department Туристический автобус, попавший в ДТП на острове Пхукет, Таиланд. 25 февраля 2018 © Фото : Patong Municipality Fire Department Туристический автобус, попавший в ДТП на острове Пхукет, Таиланд. 25 февраля 2018

Издание пишет, что в администрации острова не смогли назвать точное количество пострадавших, так как все они получили легкие травмы и после оказания помощи в больнице, куда их доставили с места аварии, не были госпитализированы.