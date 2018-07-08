Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство в Анталье подтвердило, что шесть российских туристов получили легкие травмы в результате аварии с участием автобуса на юго-западе Турции. Об этом сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии в воскресенье.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что микроавтобус, который перевозил российских туристов из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла, столкнулся с трактором.

"Правоохранительные органы подтвердили, что автобус туроператора "Анекс-тур" попал в аварию в пять утра в воскресенье. Шесть человек получили легкие травмы, они доставлены в ближайший госпиталь для оказания первой помощи. После этого туристы проследовали в аэропорт. Их рейс специально задержали, чтобы они смогли спокойно вылететь домой", — сказал собеседник агентства.