В Турции в ДТП пострадали три российских туриста

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Турецкая полиция подтвердила, что в ДТП с микроавтобусом в провинции Анталья пострадали три туриста из России, угрозы для их жизни нет.

Как ранее сообщило агентство DHA, авария произошла около 15.00, микроавтобус двигался из Каппадокии в Аланью. Из-за ливня водитель потерял контроль над машиной, в результате чего она съехала с трассы и перевернулась. По данным СМИ, в микроавтобусе были девять россиян, из них один ребенок. Пострадали три женщины, они отправлены в больницу, отмечают СМИ.

"Три российских туриста получили ранения в ДТП с микроавтобусом, которое случилось сегодня в нашем районе. Погибших и тяжело раненых нет, состояние пострадавших не представляет угрозы", — сказал РИА Новости представитель дорожной полиции района Аксеки провинции Анталья.