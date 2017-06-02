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В мире

Климатическая революция: почему Трамп вывел США из Парижского соглашения

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (70)
16:1402.06.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климатуПрезидент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В среду, 1 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Его заявление было анонсировано заранее и прозвучало, как и планировалось, на пресс-конференции в Розовом саду у Белого дома.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение, либо в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих и налогоплательщиков", — сказал американский президент, подчеркнув, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить "справедливую сделку".

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выход США из Парижского соглашения по климату займет до четырех лет

По словам Трампа, соглашение по климату ставит США в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. Продолжая оставаться его участником, США к 2025 году могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест, заметил он, при этом пообещав, что Америка останется мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды.

Объявив о выходе из Парижского соглашения, 45-й президент Соединенных Штатов выполнил еще одно из своих громких предвыборных обещаний, касающихся участия страны в невыгодных для нее международных договорах, соглашениях и союзах.

Мир разочарован

Заявление Трампа всколыхнуло весь мир. Сразу же после того, как оно прозвучало, в Овальный кабинет позвонила канцлер Германии Ангела Меркель и выразила свое сожаление этим решением американской администрации. Позвонил в Вашингтон и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что выход США из Парижского соглашения отменяет дальнейшие переговоры о новых договоренностях в рамках этого соглашения.

© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление по выходу США из Парижского соглашения. 2 июня 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление по выходу США из Парижского соглашения. 2 июня 2017

Меркель и Макрон договорились, что Германия и Франция возьмут на себя дальнейшие инициативы по Парижскому соглашению.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Парижское соглашение по климату будет действовать и без США, заявил Юнкер

Свое разочарование демаршем Вашингтона выразили многие лидеры государств. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "глубоко разочарован", но при этом заверил, что его страна "непоколебима в своей приверженности бороться с изменением климата и поддерживать чистый экономический рост". С аналогичными заверениями выступили власти Великобритании, Мексики, Японии и других стран. Эмоциональнее прочих высказался президент Боливии Эво Моралес, по словам которого власти США, выйдя из соглашения по климату, "предали Мать-Землю".

В российском правительстве заверили, что страна не будет менять свое решение о присоединении к Парижскому соглашению и продолжит процесс его ратификации, — об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

С сожалением отреагировали и международные организации. В ООН решение Трампа назвали "большим разочарованием", а в Европейском союзе заявили, что Брюссель продолжит выполнять условия Парижского соглашения, однако выход из него США может навредить планете.

В самих США объявление президента вызвало возмущение. К Белому дому вышли сотни протестующих с многочисленными плакатами в поддержку Парижского соглашения, а три американских штата — Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк — пошли наперекор решению федеральных властей и заявили о своей приверженности соглашению по климату. Глава The Walt Disney Company Роберт Игер в знак протеста вышел из всех президентских советов, где он состоял. Так же поступил и основатель компаний SpaceX и X.com Илон Маск.

© AFP 2017 / Paul J. RichardsУчастники протеста в поддержку Парижского соглашения в Вашингтоне. 1 июня 2017
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Участники протеста в поддержку Парижского соглашения в Вашингтоне. 1 июня 2017

Отказ от мирового лидерства?

Парижское соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года в Париже, стало первым глобальным климатическим соглашением, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно пришло на смену Киотскому протоколу и не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все его участники обязуются принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Мировым лидером по объему промышленных выбросов считаются США.

На своем 43-м саммите в Италии, завершившемся 27 мая, лидеры государств "Большой семерки" пытались убедить Дональда Трампа отказаться от своего намерения выйти из Парижского соглашения, однако достичь единства им не удалось. В итоговой декларации они вынуждены были признать поражение из-за позиции США.

Эксперты опасаются, что ослабление обязательств Соединенных Штатов, на долю которых приходится 14% всех мировых выбросов вредных веществ в атмосферу, ставит под угрозу способность мира избежать изменения климата. И дело не только в том, что США вышли из Парижского соглашения, но и в том, что после этого их примеру могут последовать другие, считает генеральный директор ассоциации BusinessEurope Маркус Бейрер. Он выразил надежду, что решение Трампа не повлияет на обязательства других стран, в особенности крупнейших экономик мира.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Италия, ФРГ и Франция сожалеют в связи с "климатическим" решением США

Тревогу выражают и американские эксперты. Президент Центра за американский прогресс Ниира Танден назвала решение главы Белого дома "безрассудным для американской экономики, национальной безопасности и общественного здоровья". Эксперт объяснила это тем, что "изменение климата уже сейчас обходится все более дорогой ценой, оно угрожает нашим военным активам и повышает риски политической нестабильности во всем мире".

Специалисты неправительственного Фонда информационных технологий и инноваций (ITTF) назвали выход из Парижского соглашения "отказом США от мирового лидерства", что, по их мнению, приведет к "снижению доверия к соглашению и помешает другим странам следовать принятым курсом". Эксперты ITTF предположили, что это может "затруднить для США создание крепких альянсов с другими странами по иным вопросам, вызывающим взаимную озабоченность".

© AFP 2017 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату

В русле обещаний

В ходе своей предвыборной кампании и в первых программных заявлениях на посту президента Дональд Трамп давал целый ряд громких обещаний. Среди прочего, он собирался "разобраться" с коррупцией и ослабить "власть СМИ", реформировать налоговую систему, оградить страну от нелегальных иммигрантов, заменить реформу системы здравоохранения, известную как ObamaCare, другой программой, предложенной республиканцами, пересмотреть участие страны в невыгодных для нее международных договорах, соглашениях и союзах.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в Нью-Йорке в день выборов президента США
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Десять главных предвыборных обещаний Дональда Трампа

Особая часть его обещаний касалась пересмотра отношений с Россией. Трамп неоднократно заявлял, что, победив на президентских выборах, он сможет нормализовать их и выстроить хорошие личные отношения с президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, он считал необходимым сотрудничество с Москвой для совместной борьбы с террористами ИГ*, для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и разрешения других региональных конфликтов. Для достижения этих целей он выражал готовность отказаться от поддержки Украины, повстанцев в Сирии и даже европейских членов НАТО.

Выход из невыгодных для США союзов и договоров — пока самая успешная часть выполнения Трампом своих обещаний. В январе Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства. В середине мая Белый дом официально приступил к пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (НАФТА), переговоры с которыми Вашингтон рассчитывает начать после 16 августа.

Теперь США вышли и из Парижского соглашения.

© AFP 2017 / Jewel SamadУчастник протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Участник протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017

С остальными обещаниями дела обстоят похуже. Миграционный указ Трампа, ограничивающий въезд в страну для граждан ряда стран, натолкнулся на ожесточенное сопротивление в самих Соединенных Штатах. Сразу несколько федеральных окружных судов вынесли решения о запрете его исполнения, та же судьба постигла и вторую редакцию указа. Судебная тяжба продолжается.

Не удается Трампу приступить и к строительству стены на границе с Мексикой, которую он также обещал возвести для борьбы с нелегальными иммигрантами — Мехико отказался оплачивать эту "стройку века".

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 19 января 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Другая Америка: как и насколько изменится политика США при Трампе

Забуксовал процесс с отменой программы ObamaCare. Лишь с третьей попытки утверждение новой программы удалось провести через палату представителей конгресса, в июне предстоит ее обсуждение в сенате, и не исключено, что оно будет проходить не менее трудно.

Обещанное потепление отношений с Россией оказалось, наверное, самым трудноисполнимым. Администрация Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы. Об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

В результате комитеты по разведке обеих палат конгресса, а также ФБР ведут сегодня расследование "российских связей" людей из окружения Трампа, а риторика самого президента США в адрес России звучит порой еще более резко, чем из уст его предшественника.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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