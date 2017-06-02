Россия не изменит решение о соглашении по климату после выхода США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия не будет менять свое решение о присоединении к Парижскому соглашению по климату после выхода из него США, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в рамках ПМЭФ.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Само по себе соглашение — это сигнал о некоем единстве стран вокруг какой-то темы. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что и американцы будут экологическими вопросами заниматься. И мы точно — независимо от того, являемся ли членами соглашения или нет. У нас решение было принято присоединиться. И я не думаю, что мы будем тут шарахаться", — сказал Дворкович журналистам.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.