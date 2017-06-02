Премьер Канады разочарован решением США выйти из соглашения по климату

Выход США из соглашения по климату (29)

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал разочарование решением США выйти из Парижского соглашения, заявив, что Канада будет продолжать бороться с изменением климата.

Трамп объявил в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Мы глубоко разочарованы, что федеральное правительство Соединенных Штатов решило выйти из Парижского соглашения", — написал Трюдо в своем мироблоге в Twitter.

"Канада непоколебима в своей приверженности бороться с измением климата и поддерживать чистый экономический рост", — добавил он.

Ранее министр окружающей среды и изменения климата страны Кэтрин Маккенна заявила, что Парижское соглашение является "хорошей сделкой для Канады и для всего мира".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.