Эксперт назвал вероятные последствия выхода США из соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Ослабление обязательств США, на которые приходится 14% мировых выбросов вредных веществ в атмосферу, после выхода из Парижского соглашения по климату ставит серьезный вопрос о способности мира избежать изменения климата, считает генеральный директор ассоциации BusinessEurope Маркус Бейрер (Markus J. Beyrer).

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Мы сожалеем о решении президента Трампа, которое означает серьезное препятствие для глобальных усилий по защите нашего климата. Ослабление обязательств США, крупнейшей экономики, на которую приходится 14% глобальных выбросов, вызывает серьезный вопрос о способности мира избежать изменения климата", — говорится в заявлении Бейрера.

Однако сдаваться в стремлении защитить окружающую среду нельзя, считает он. "Евросоюз должен оставаться полностью приверженным имплементации Парижского соглашения", — заявил эксперт.

Глава BusinessEurope выразил надежду, что решение президента США не повлияет на обязательства других стран, в особенности, крупнейших экономик мира. Евросоюз, который предпринимает наиболее амбициозные в мире усилия по сокращению выбросов, не может взять на себя обязательства других крупных стран, следует из его слов.

"Поэтому мы призываем руководство Евросоюза как можно быстрее войти в диалог с бизнес-сообществом ЕС для оценки последствий решения США", — сказал он.

Диалог с США по вопросам энергетики и климата также должен продолжаться, нужно найти другие формы сотрудничества, считают в BusinessEurope.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.