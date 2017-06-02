Эксперт назвал вероятные последствия выхода США из соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Ослабление обязательств США, на которые приходится 14% мировых выбросов вредных веществ в атмосферу, после выхода из Парижского соглашения по климату ставит серьезный вопрос о способности мира избежать изменения климата, считает генеральный директор ассоциации BusinessEurope Маркус Бейрер (Markus J. Beyrer).
"Мы сожалеем о решении президента Трампа, которое означает серьезное препятствие для глобальных усилий по защите нашего климата. Ослабление обязательств США, крупнейшей экономики, на которую приходится 14% глобальных выбросов, вызывает серьезный вопрос о способности мира избежать изменения климата", — говорится в заявлении Бейрера.
Глава BusinessEurope выразил надежду, что решение президента США не повлияет на обязательства других стран, в особенности, крупнейших экономик мира. Евросоюз, который предпринимает наиболее амбициозные в мире усилия по сокращению выбросов, не может взять на себя обязательства других крупных стран, следует из его слов.
"Поэтому мы призываем руководство Евросоюза как можно быстрее войти в диалог с бизнес-сообществом ЕС для оценки последствий решения США", — сказал он.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.