Франция и ФРГ договорились о будущих инициативах по Парижскому соглашению

БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что их страны возьмут на себя дальнейшие инициативы по Парижскому соглашению по климату, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель и президент Макрон в телефонном разговоре договорились: Германия и Франция берут на себя дальнейшие инициативы, чтобы содействовать успеху соглашения по климату", — говорится в сообщении Зайберта в микроблоге в Twitter.