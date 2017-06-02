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СМИ: три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (39)
06:0302.06.2017
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© AP Photo / J. David AkeМонумент Вашингтона в США. Архивное фотоМонумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Губернаторы американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление президента страны Дональда Трампа о выходе США из него, сообщила газета Hill.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату
Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Президент уже заявил, что изменение климата — это миф, что прямо противоречит буквально всем мнениям ученых в мире", — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, говоря от лица глав трех штатов, экономика которых в совокупности составляет, как указывает газета, пятую часть всей экономики США.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
В Париже мэрию подсветили зеленым после “климатического” решения Трампа
"Не думаю, что борьба с реальностью является хорошей стратегией как для Америки, так и для кого бы то ни было. Если президент решил самовольно отстраниться от этого чрезвычайно важного начинания, то Калифорния и другие штаты выступят сами", — добавил он.

Коалиция штатов, которую губернаторы назвали "Климатический альянс США", не имеет конкретных целей, кроме как со своей стороны следовать принципам изначального Парижского соглашения по климату.

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что теперь ответственность за климат полностью лежит на городах и штатах. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в свою очередь, обвинил администрацию Трампа в том, что они "отреклись от своего лидерства и сели на задний ряд по сравнению с другими странами".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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