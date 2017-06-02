СМИ: три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Губернаторы американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление президента страны Дональда Трампа о выходе США из него, сообщила газета Hill.
"Президент уже заявил, что изменение климата — это миф, что прямо противоречит буквально всем мнениям ученых в мире", — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, говоря от лица глав трех штатов, экономика которых в совокупности составляет, как указывает газета, пятую часть всей экономики США.
Коалиция штатов, которую губернаторы назвали "Климатический альянс США", не имеет конкретных целей, кроме как со своей стороны следовать принципам изначального Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.