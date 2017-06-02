ЕС будет выполнять климатическое соглашение, но выход США навредит планете

БРЮССЕЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжит выполнять Парижское соглашение климату, однако выход из него США может навредить планете, такие заявления сделаны в ЕС после решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе страны из этого соглашения.

Договор был заключен в 2015 году и является самым масштабным в истории соглашением в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Реакция ЕС

Одной из первых появилась реакция Еврокомиссии. "Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении", — так написал в своем Twitter еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

Однако, как заявил глава Европарламента Антонию Таяни, Парижское соглашение "живо", и Евросоюз будет выполнять его с участием или без участия администрации США.

Мальтийское председательство в Совете ЕС также отметило, что Евросоюз полностью привержен имплементации этого договора.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение не будет пересматриваться из-за выхода США, сообщило агентство Рейтер

Нерадужные перспективы

Однако решение президента США по Парижскому соглашению способно навредить планете, считает глава Европарламента Таяни.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды Италии Джан Лука Галлетти назвал опасным это решение Вашингтона, потому что оно серьезно усложняет борьбу с глобальным потеплением и тем ущербом, который оно наносит планете.

"Чтобы следовать старым представлениям прошлого, Америка сегодня освобождается от моральной ответственности, но останавливает лишь саму себя, а не Парижское соглашение", — считает министр.

"Мы сожалеем о решении президента Трампа, которое означает серьезное препятствие для глобальных усилий по защите нашего климата. Ослабление обязательств США, крупнейшей экономики, на которую приходится 14% глобальных выбросов, вызывает серьезный вопрос о способности мира избежать изменения климата", — говорится в заявлении генерального директора ассоциации BusinessEurope Маркуса Бейрера.

Глава BusinessEurope выразил надежду, что решение президента США не повлияет на обязательства других стран, в особенности, крупнейших экономик мира.

Не идти за США

Еще до официального заявления Трампа по Парижскому соглашению сообщалось, что ЕС и Китай тесно работают над тем, чтобы обеспечить полное выполнение этой договоренности. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью агентству Синьхуа в преддверии саммита ЕС-Китай, который проходит в эти дни в Брюсселе.

"Франция призывает все подписавшие соглашение страны остаться в рамках Парижского соглашения, придерживаться своих обязательств и не отказываться от них. Не нужно обманываться, по климату нет плана "Б", потому что нет планеты "Б", — заявил, в свою очередь, Макрон после оглашения решения.

"Обязательства остальных стран теперь должны быть еще более решительными при ином лидерстве — Европы и Китая", — сказал министр охраны окружающей среды Италии Галлетти.

Однако в BusinessEurope считают, что Евросоюз, который предпринимает наиболее амбициозные в мире усилия по сокращению выбросов, не может взять на себя обязательства других крупных стран. Поэтому глава ассоциации призывает руководство Евросоюза как можно быстрее войти в диалог с бизнес-сообществом ЕС для оценки последствий решения США. Общение с Соединенными Штатами по вопросам энергетики и климата также должно продолжаться и нужно найти другие формы сотрудничества, считают в организации.

Но это еще не все

Глава комитета по окружающей среде Европарламента Адина-Иоана Валеан выразила надежду, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении и надеемся, что это лишь "до скорого", а не "прощайте" со стороны наших американских друзей… США по-прежнему разделяют с нами нашу планету, и мы имеем право надеяться, что, помимо решения лишь одного человека, даже если он является президентом США, Америка в конце концов вновь перейдет на нашу сторону в борьбе против изменения климата", — заявила глава комитета.

Еврокомиссар по энергетике и климату Каньете, в свою очередь, верит в участие в партнерстве по борьбе с изменением климата представителей бизнеса США.

"Евросоюз усилит существующее партнерство и будет искать новых союзов от крупнейших экономик мира до самых уязвимых островных государств. Это партнерство, конечно же, будет включать в себя многих граждан, представителей бизнеса и сообществ США, которые высказали свою поддержку "Парижу" и предпринимают амбициозные действий в области климата", — заявил еврокомиссар.

Макрон даже призвал американских ученых и исследователей приехать на работу во Францию, чтобы бороться с изменением климата.