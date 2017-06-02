Президент Боливии: США предали Мать-Землю, выйдя из соглашения по климату

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил в четверг, что власти США предали Мать-Землю, выйдя из Парижского соглашения по климату.

"Выйти из Парижского соглашения – это огромное предательство Матери-Земли, которая является общим домом жизни и человечества", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Мы живем в мире, в котором США превратились в угрозу для мира, Матери-Земли и многообразия, не применять положения Парижского соглашения означает не гарантировать жизнь будущих поколений. Капитализм является худшим врагом человечества", — написал президент Боливии.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.