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СМИ: администрация Трампа с начала работы хотела снять санкции с России

Сюжет:
Санкции в отношении России (5883)
05:0602.06.2017
(обновлено: 05:16 02.06.2017)
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", — заявил бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид. По его словам, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от разных чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Фрид рассказал, что после этого он обратился к некоторым конгрессменам и в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил Yahoo News, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", — сказал Малиновски.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
© Фотохост БРИКС
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Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил порталу, что администрация Трампа действительно изучала возможность внесения изменений в российские санкции в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается. "Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — сказал источник.

Отмечается, что поручение госдепу было направлено всего через несколько дней после того, как Трамп занял свой пост. Варианты улучшения отношений с Россией предлагались разработать, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии, сообщили двое бывших чиновников. Помимо мер по санкциям предполагалось вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в конце декабря прошлого года.

Флаги ЕС и Британии. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Портал отмечает, что необходимость в срочном принятии законопроекта по "закреплению" санкций отпала в связи со скандалом вокруг советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. "Быстро стало ясно, что если они снимут санкции, это вызовет политическую бурю", — заявил Малиновски.

В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

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