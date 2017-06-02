В ООН назвали разочарованием решение США выйти из соглашения по климату

ООН, 2 июн — РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения по климату — "большое разочарование" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для мировых усилий по сокращению выбросов парникового газа и продвижения безопасности в мире", — говорится в заявлении Дюжаррика.

При этом отмечается, что "генеральный секретарь сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.