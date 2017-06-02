Глава The Walt Disney Company покинул президентский совет

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Глава одной из крупнейших американских компаний The Walt Disney Company Роберт Игер заявил, что прекращает работу в совете при президенте США в знак протеста против выхода страны из Парижского соглашения по климату.

О выходе США из соглашения в четверг объявил президент Дональд Трамп, который назвал документ нечестным по отношению к Соединенным Штатам.

"Я по принципиальным соображениям выхожу из президентского совета в связи с выходом (США) из Парижского соглашения", — написал Игер в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск также сообщил, что больше не будет работать консультантом в советах при администрации США.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.