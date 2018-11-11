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Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия). На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов.

Главы государств обсудили кризис на Украине, сирийскую проблему, вопросы кибербезопасности и пути улучшения двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп заявил СМИ, что встреча с Путиным была грандиозной.

По словам Владимира Путина, на переговорах Трамп поднял вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США, и российский лидер заверил его в том, что нет никаких оснований так думать.

Путин сообщил, что Трамп принял заявления российской стороны, которая отрицает свою причастность к какому-либо вмешательству.

В Белом доме, в свою очередь, не стали ни подтверждать, ни отрицать это заявление, а Трамп лишь написал в Twitter, что "дважды ставил в жесткой форме" этот вопрос перед Путиным, а тот "категорически опроверг это". Также Трамп указал, что ранее уже высказывал свое мнение на этот счет — вмешательство в выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны или хакеры.

На встрече Путин и Трамп договорились, что Россия и США создадут дипломатический канал связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились о перемирии на юго-западе Сирии, которое вступило в силу 9 июля.

Особое внимание лидеры РФ и США уделили вопросам кибербезопасности.

Было условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы.

Вторая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 11 ноября 2017 года "на полях" саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме.

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС. Лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии.

В документе президенты России и США выразили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии" в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Лидеры РФ и Соединенных Штатов согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса.

Эти шаги предполагают "полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Кроме того, президенты отметили успешные усилия США и России по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, что позволило существенно увеличить потери "Исламского государства"*, и договорились поддерживать военные каналы связи. Эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ*, было подчеркнуто в заявлении.

Путин и Трамп также подтвердили важность зон деэскалации и обсудили создание юго-западной зоны, о которой договорились во время предыдущей встречи в Гамбурге.

В заключение лидеры России и США призвали все страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии.

По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС вновь поднимал тему "вмешательства РФ" в выборы в США.

Трамп после встречи с Путиным заявил, что российский лидер вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы. По словам президента США, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

Президент США по итогам встречи также заявил о важности хороших отношений с Москвой для решения мировых проблем. Американский лидер положительно оценил итоги встречи с Путиным. "Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", — добавил глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС, но, по его словам, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия) состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ.

По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США.

Президент России Владимир Путин положительно оценил встречу с Дональдом Трампом в Хельсинки и назвал ее полезной.

На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что переговоры отразили совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Путина, как крупнейшие ядерные державы, Россия и США несут особую ответственность за международную безопасность.

Владимир Путин заявил, что считает важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. По словам Путина, записка с рядом конкретных предложений на эту тему была передана американской стороне.

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана.

По словам президента России, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса. Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать. Кроме того, Трамп отметил, что отношения двух стран оказались в низшей точке, однако встреча с Путиным стала переломным моментом, который позволит двигаться к лучшему будущему.

Глава Белого дома также рассказал, что обсудил с Путиным так называемое "вмешательство" России в американские выборы в 2016 году.

По его словам, Путин ответил на озабоченность американской стороны "очень убедительно". Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что его российский коллега уверен в том, что "вмешательства" не было.

Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом также сообщил, что РФ предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. По мнению Путина, к процессу выстраивания долгосрочных отношений полезно привлечь влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с Владимиром Путиным после саммита в Хельсинки, в ходе которой он надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, положение на Украине, мир на Ближнем Востоке, ситуация вокруг КНДР и другие темы.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал США успешно провести ЧМ-2026.

В честь саммита президентов России и США в Хельсинки сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету, стоимость которой составила 100 долларов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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