Путин назвал встречу с Трампом полезной

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

ПУТИН ОЦЕНИЛ ВСТРЕЧУ С ТРАМПОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, СЧИТАЕТ, ЧТО ОНА БЫЛА ПОЛЕЗНОЙ: НИКТО НЕ РАССЧИТЫВАЛ, ЧТО ЗА 2 ЧАСА МОЖНО РЕШИТЬ ВСЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

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