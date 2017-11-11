РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп назвал обвинения в "российском вмешательстве" барьером для отношений

Сюжет:
Саммит АТЭС во Вьетнаме (97)
16:1311.11.2017
1860
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Путин вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Трамп верит, что Россия не вмешивалась в выборы в США
В субботу Путин и Трамп пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. "Я только что снова его спросил. Он сказал, что совершенно не вмешивался в выборы", — заявил журналистам Трамп, слова которого на "борту номер один" США передали журналисты американского президентского пула.

"Это (история с "вмешательством России" — ред.) — искусственный барьер для решения проблем с Россией, который поставлен перед нами. Он это говорит очень твердо, он действительно, похоже, оскорблен этим и говорит, что не делал этого. Он очень тверд в том факте, что он этого не делал. Президент Путин говорит очень твердо, категорически говорит, что он не имеет к этому никакого отношения. Не надо устраивать спор, надо начинать говорить о Сирии и Украине", — сказал Трамп.

На вопрос, верит ли он Путину, Трамп ответил: "Я не могу стоять там и спорить с ним, я бы лучше добился того, чтобы он ушел из Сирии, я бы лучше стал работать с ним по Украине, а не спорить насчет того, было или не было… Все это устроили демократы".

"Путин сказал, что он не делал того, что ему приписывают. Но у нас есть хорошее чувство относительно того, чтобы делать дела (с Россией — ред.), если бы у нас были отношения с Россией, это было бы хорошо", — добавил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин назвал Трампа воспитанным и комфортным в общении человеком
По его мнению, предположения о "российском вмешательстве" оскорбляют Путина. "Я думаю, что он очень оскорблен этим, а для нашей страны это нехорошо. Потому что, опять же, если бы у нас были отношения с Россией, то с Северной Кореей, которая сейчас крупнейшая проблема, это сильно помогло бы", — добавил Трамп.

Он раскритиковал Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем начинала политику "перезагрузки" с Россией. Трамп напомнил об известном эпизоде, когда Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка". "У Хиллари была эта глупая кнопка перезагрузки, где она неправильно написала слово. Но у нее нет того, чтобы требуется для подобных отношений, когда можно позвонить и сделать что-то", — сказал Трамп.

Обвинения во "вмешательстве в выборы" и в "сговоре Трампа с Россией" исходили от Демократической партии, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла Трампу президентские выборы год назад. Расследование ведут спецпрокурор минюста Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

В поисках доказательств
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В поисках доказательств
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Колеров
Само~собой! Вы ж как представители выдуманной исключительности сами себе выдумываете глупости, чтобы вам казалась ересь всякая.
Больше всего вы не любите быть среди равных, поэтому у вас все так: то свистите тихо, то летите низко
16:17
11.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена