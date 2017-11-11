Трамп назвал обвинения в "российском вмешательстве" барьером для отношений

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Путин вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

В субботу Путин и Трамп пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. "Я только что снова его спросил. Он сказал, что совершенно не вмешивался в выборы", — заявил журналистам Трамп, слова которого на "борту номер один" США передали журналисты американского президентского пула.

"Это (история с "вмешательством России" — ред.) — искусственный барьер для решения проблем с Россией, который поставлен перед нами. Он это говорит очень твердо, он действительно, похоже, оскорблен этим и говорит, что не делал этого. Он очень тверд в том факте, что он этого не делал. Президент Путин говорит очень твердо, категорически говорит, что он не имеет к этому никакого отношения. Не надо устраивать спор, надо начинать говорить о Сирии и Украине", — сказал Трамп.

На вопрос, верит ли он Путину, Трамп ответил: "Я не могу стоять там и спорить с ним, я бы лучше добился того, чтобы он ушел из Сирии, я бы лучше стал работать с ним по Украине, а не спорить насчет того, было или не было… Все это устроили демократы".

"Путин сказал, что он не делал того, что ему приписывают. Но у нас есть хорошее чувство относительно того, чтобы делать дела (с Россией — ред.), если бы у нас были отношения с Россией, это было бы хорошо", — добавил Трамп.

По его мнению, предположения о "российском вмешательстве" оскорбляют Путина. "Я думаю, что он очень оскорблен этим, а для нашей страны это нехорошо. Потому что, опять же, если бы у нас были отношения с Россией, то с Северной Кореей, которая сейчас крупнейшая проблема, это сильно помогло бы", — добавил Трамп.

Он раскритиковал Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем начинала политику "перезагрузки" с Россией. Трамп напомнил об известном эпизоде, когда Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка". "У Хиллари была эта глупая кнопка перезагрузки, где она неправильно написала слово. Но у нее нет того, чтобы требуется для подобных отношений, когда можно позвонить и сделать что-то", — сказал Трамп.

Обвинения во "вмешательстве в выборы" и в "сговоре Трампа с Россией" исходили от Демократической партии, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла Трампу президентские выборы год назад. Расследование ведут спецпрокурор минюста Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.