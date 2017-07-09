В Белом доме рассказали о будущем отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США не намерены отказываться от развития отношений с Россией, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, заявил глава аппарата Белого дома Ринс Прибас.

"Мы не собираемся отказываться от прогресса (в отношениях) только из-за того, что у нас есть разногласия", — заявил Прибас в интервью телеканалау Fox News, отвечая на вопрос, как может отразиться на отношениях тема "вмешательства РФ" в выборы в США.

Вопрос о "вмешательстве" РФ обсуждался в пятницу на первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на "полях" саммита G20. По ее итогам Путина сообщил, что Трамп принял заявления российской стороны, которая отрицает свою причастность к какому-либо вмешательству. В Белом доме в свою очередь не стали ни подтверждать, ни отрицать это заявление, а Трамп лишь написал в Twitter, что "дважды ставил в жесткой форме" этот вопрос перед Путиным, а тот "категорически опроверг это". Также президент написал, что "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией" по проблеме Сирии.

США еще в 2016 году обвинили РФ в кибератаках и попытке вмешательства в президентские выборы, а в декабре ввели санкции против ряда российских лиц и организаций и закрыли доступ к двум дипломатическим объектам РФ в стране. В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. Никаких доказательств до сих пор предъявлено не было. Тем не менее тема "российского вмешательства" остается одной из наиболее острых во внутренней политике США и одной из главных в американских СМИ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными" и бездоказательными. Путин заявлял, что в политические процессы по всему миру вмешиваются как раз-таки США.