Пресс-конференция Путина по итогам саммита G20

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию, посвященную его участию в саммите G20 в немецком Гамбурге.

Ранее Путин принял участие в мероприятиях саммита, а на его полях провел переговоры с лидерами других стран "Большой двадцатки", впервые встретившись с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры с главой Белого дома проходили более двух часов, президенты успели обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове. Также был затронут вопрос о кибербезопасности.

Кроме того, Путин провел встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главами других государств.

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