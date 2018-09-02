Белый дом выпустил сувенирную монету в честь саммита Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь прошедшего саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Ее стоимость составляет 100 долларов. Ранее аналогичная монета была выпущена по случаю саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
На сайте сувенирного магазина фотография монеты пока не опубликована. При этом журналист Кеннет Фогел опубликовал у себя в Twitter ее фото с подписью: "Мы по-прежнему не знаем, о чем точно договорили Трамп и Путин. Но я могу сообщить, что команда Белого дома по коммуникациям в действительности выпустила памятную монету в честь этого события (саммита — ред.)".
HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.
BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.
Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.