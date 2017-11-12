"Значительная помощь": Трамп заявил о важности хороших отношений с Россией

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС заявил о важности хороших отношений с Москвой для решения мировых проблем.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!" — написал Трамп в своем Twitter.

Трамп также положительно оценил итоги встречи с Путиным. "Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", — добавил глава Белого дома.

Успешная встреча

Президент России Владимир Путин ранее назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС, но, по его словам, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — сказал Путин.

"Нам, безусловно, все-таки нужно будет найти возможность — и нашим командам, и на уровне президентов — сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений", — добавил глава государства.

Сирийский вопрос

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе второго дня саммита АТЭС в совместном заявлении подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии.

Также они выразили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии" в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Президенты согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса.

Кроме того, президенты отметили успешные усилия США и России по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, что позволило существенно увеличить потери ИГ* в последние месяцы, и договорились поддерживать военные каналы связи.

В заключение лидеры России и США призвали все страны ООН в ближайшие месяцы увеличить вклад в помощь Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России