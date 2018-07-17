Путин объяснил, почему провалились попытки изоляции России

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Усилия по изоляции России провалились, об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.
"Я думаю, и вы видите, что эти усилия провалились, они и не могли увенчаться успехом", — сказал глава государства. "Россия слишком большая, чтобы ее можно было изолировать", — добавил он.
Слова Путина приводятся в обратном переводе с английского.
Глава государства отметил, что в ходе его встречи с Трампом в Хельсинки многое изменилось к лучшему. "Это хороший старт", — отметил он.
Путин также выразил надежду, что Россия и США найдут взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности. "Это относится и к договору РСМД о ракетах средней и меньшей дальности", — пояснил он, отметив, что Россия вынуждена создавать новые вооружения из-за выхода США из договора о противоракетной обороне.
При этом Путин заверил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, а также подчеркнул, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа.
Саммит в Хельсинки
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.
По словам президента России, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса. Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву.
Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать. Кроме того, Трамп отметил, что отношения двух стран оказались в низшей точке, однако встреча с Путиным стала переломным моментом, который позволит двигаться к лучшему будущему.
По его словам, Путин ответил на озабоченность американской стороны "очень убедительно". Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что его российский коллега уверен в том, что "вмешательства" не было.
Доказательств предполагаемого влияния России на американские выборы до сих пор нет.