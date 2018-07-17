Путин объяснил, почему провалились попытки изоляции России

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Усилия по изоляции России провалились, об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

"Я думаю, и вы видите, что эти усилия провалились, они и не могли увенчаться успехом", — сказал глава государства. "Россия слишком большая, чтобы ее можно было изолировать", — добавил он.

Слова Путина приводятся в обратном переводе с английского.

Глава государства отметил, что в ходе его встречи с Трампом в Хельсинки многое изменилось к лучшему. "Это хороший старт", — отметил он.

Путин также выразил надежду, что Россия и США найдут взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности. "Это относится и к договору РСМД о ракетах средней и меньшей дальности", — пояснил он, отметив, что Россия вынуждена создавать новые вооружения из-за выхода США из договора о противоракетной обороне.

Говоря о деле о "российском вмешательстве", расследуемом в Соединенных Штатах, президент выразил уверенность, что оно используется во внутриполитической борьбе в США. "Не надо делать отношения между Россией и США заложниками этой внутренней политической борьбы. Мне совершенно ясно, что это используется во внутренней политической борьбе. И американской демократии совершенно не стоит гордиться использованием таких грязных методов в политическом соперничестве", — заявил он, выразив удивление отсутствием официальных запросов со стороны Вашингтона по данному делу.

При этом Путин заверил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, а также подчеркнул, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа.

Саммит в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана.

По словам президента России, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса. Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать. Кроме того, Трамп отметил, что отношения двух стран оказались в низшей точке, однако встреча с Путиным стала переломным моментом, который позволит двигаться к лучшему будущему.

Глава Белого доматакже рассказал, что обсудил с Путиным так называемое "вмешательство" России в американские выборы в 2016 году.По его словам, Путин ответил на озабоченность американской стороны "очень убедительно". Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что его российский коллега уверен в том, что "вмешательства" не было.

Доказательств предполагаемого влияния России на американские выборы до сих пор нет.