Биография Марка Розовского

Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Григорьевич Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском.

Его родители были инженерами-строителями и после окончания вуза уехали на Камчатку на строительство судоремонтного завода. Когда Марку не было и года, его отец, Семен Шлиндман, был арестован и осужден по 58-й статье (контрреволюционная деятельность). В общей сложности он пробыл в лагерях 18 лет, был реабилитирован после смерти Сталина. В 1937 году бабушка по матери забрала внука в Москву. Через некоторое время в столицу перебралась и мать. Вскоре она формально вышла замуж за своего сослуживца Розовского и дала эту фамилию сыну.

В 1955 году после окончания школы Марк Розовский поступил на факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1960 году. В 1964 году окончил Высшие сценарные курсы (ныне Высшие курсы сценаристов и режиссеров).

В 1958 году, еще во время учебы в университете, Розовский стал художественным руководителем студенческого театра МГУ "Наш дом", закрытого по цензурным соображениям в 1969 году. Широкую известность получила постановка Розовского "Целый вечер, как проклятые" (1964) — первый опыт в стиле театра абсурда, отмеченный премией на I Всесоюзном фестивале студенческих театров эстрадных миниатюр в Москве (1966) и "Золотой маской" на фестивале в Варшаве.

В 1970 году Розовский создал театр при Государственном литературном музее.

В 1974 году работал главным режиссером Московского государственного мюзик-холла.

Параллельно осуществлял постановки во МХАТе, Театре им. Маяковского и Государственном театре кукол имени С.В. Образцова в Москве, Большом драматическом театре, Театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр), Академическом театре имени Пушкина (Александринский театр), Театре имени Ленсовета в Ленинграде (Санкт-Петербурге), а также в Рижском Театре русской драмы, Театре Польском во Вроцлаве.

В 1983 году Марк Розовский стал художественным руководителем созданного им театра "У Никитских ворот".

Первые спектакли театра были связаны с драматургией и прозой Максима Горького, Михаила Зощенко, Исаака Бабеля, Николая Карамзина, с пьесами самого Розовского. В репертуарной политике Марк Розовский придерживается принципа жанрового многообразия — он ставил и музыкальные спектакли, и комедии, и драмы, и философские притчи.

В числе лучших спектаклей, поставленных Розовским, — "Доктор Чехов", "Говорит Москва, или День открытых убийств", "Майн кампф", "Романсы с Обломовым".

Визитной карточкой театра стала дилогия "Песни нашего двора" и "Песни нашей коммуналки" — музыкально-драматические композиции, основанные на популярных мелодиях уходящей эпохи.

Среди последних премьер театра — драма "Человек-Волк" по Зигмунду Фрейду. В 2017 году первой премьерой театра стал спектакль "… и Цирк!!!" по рассказу Василия Шукшина "Чередниченко и цирк".

Розовский написал пьесы "Красный уголок", "Концерт Высоцкого в НИИ", "Раздевалка", "Триумфальная площадь", "ОХ!" и многие другие, является автором многочисленных инсценировок. Пьеса Розовского "Кафка. Отец и сын" по произведениям Франца Кафки с успехом была поставлена в театре "Ла Мама" (Нью-Йорк), "Красный уголок" — в Бонне и Дюссельдорфе.

Марк Розовский известен как автор многих знаменитых музыкальных постановок. Он первый в СССР поставил рок-оперу "Орфей и Эвридика" (1975) Александра Журбина.

Мюзикл Розовского "Страйдер" или "История лошади", поставленный в БДТ в 1975 году, исполнялся на Бродвее, на сцене театра Хелен Хейс (1979). Эта пьеса с успехом обошла многие сцены мира, была поставлена в Национальном театре в Лондоне, Статстеатре в Стокгольме, Королевском театре в Копенгагене, а также в Японии, Германии, Италии, Швеции, Финляндии и других странах.

В декабре 2016 года Розовский представил новый мюзикл "О, милый друг" по роману Ги де Мопассана "Милый друг", поставленный совместно с поэтом Юрием Ряшенцевым и композитором Виктором Лебедевым.

Розовский написал сценарии к нескольким кинофильмам, самым популярным среди которых стала музыкальная картина "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Его режиссерская работа воплощена в ряде фильмов-спектаклей — "Кто есть кто?" (1977), "Мораль пани Дульской" (1978), "Кафедра" (1982), "Золотая рыбка" (1983), "Мертвые души" (1988), "История лошади" (1989), "Страсти по Владимиру" (1990), "Гамбринус" (1992), где он выступил и в качестве композитора, а также многих видеоверсий спектаклей театра "У Никитских ворот".

По своей первой специальности — журналист — Марк Розовский начал трудиться еще с 1960-х годов, работал на Всесоюзном радио, в журнале "Юность", "Литературной газете".

В 1979-1980 годах входил в редакционный совет самиздатовского альманаха "Метрополь". В настоящее время он является членом редакционного совета журнала "Театральная жизнь".

Розовский — автор книг "Режиссер зрелища", "Самоотдача", "Превращение", "Театр из ничего", "Чтение "Дяди Вани", "Дело о конокрадстве", "Изобретение театра", "Папа, мама, я и Сталин", "Ставлю Гамлета", "Поймали птичку голосисту", "Сказки для Саши", "Антология сатиры и юмора", поэтических сборников "Штучки" и "Новые штучки", а также более 200 публикаций в периодической печати.

Розовский ведет преподавательскую деятельность. Он — профессор, художественный руководитель мастерской кафедры актерского искусства в Институте русского театра.

Марк Розовский является членом Союза писателей России, Союза театральных деятелей России, состоит в российском Пен-клубе.

С 2000 года по 2002 год входил в комиссию по помилованию при президенте Российской Федерации. Член Общественного совета Московского бюро по правам человека.

В 2004 году Марку Розовскому было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации. Награжден орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

Лауреат национальной премии "Россиянин года" (2006, 2012), премии Федерации еврейских общин России "Человек года" (2006).

Лауреат премии Москвы, премии "Признание" Московского международного телевизионно-театрального фестиваля. Кавалер Ордена Ломоносова и Звезды миротворца.

Розовский женат на Татьяне Ревзиной, директоре и музыкальном руководителе Театра "У Никитских ворот". В семье растет сын Семен.

От предыдущих браков у режиссера две дочери — Мария и Александра. Мария Розовская окончила факультет журналистики МГУ, Александра Розовская — актриса Российского академического молодежного театра.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников