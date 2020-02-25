Центральный дом работников искусств отмечает 90-летие

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Центральный дом работников искусств отмечает 90-летний юбилей праздничным концертом, где соберутся деятели культурной сферы, которые поздравят творческий клуб, долгие годы являющийся для них "местом силы", рассказала РИА Новости директор и художественный руководитель ЦДРИ Елена Смирнова.

Центральный дом работников искусств был основан в 1930 году по инициативе наркома просвещения Анатолия Луначарского. По словам Смирновой, целью создания было общение деятелей искусств всех видов и жанров, ничего подобного на тот момент в стране не было.

"В образовании ЦДРИ в свое время принимали активное участие разные актеры, представлявшие МХАТ, Большой и Малый театры, были и поэты, например Владимир Маяковский. Иными словами люди, которые близки к искусству", - сообщила собеседница агентства.

Смирнова отметила, что клуб был не только площадкой, где деятели искусства могли пообщаться, но и местом, которое давало возможность раскрыть творческий потенциал, помогало стать успешным начинающим артистам.

"Там рождались новые имена! Многие актеры, композиторы, певцы, писатели могли в ЦДРИ сделать свой первый шаг. Люди, которые не были в искусстве, не имели творческого образования, могли прийти в дом и стать знаменитыми. ЦДРИ был площадкой для старта", - добавила директор.

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко вспоминал, что в свое время в клубе проходили всевозможные форумы, просмотры спектаклей, выступления эстрадных коллективов. По его словам, он редко принимает участие в заседаниях клуба в силу возраста, но подумает над тем, чтобы прийти во вторник на юбилейный вечер.

"Это было славное, яркое место людей, которые работали в творческой сфере. Там жизнь кипела, горела! Сейчас, конечно, дом стал архаичным, но, несмотря на это, конечно, люди старшего поколения, да и молодежь, иногда приходят для того, чтобы обменяться мыслями, почувствовать нужность своей работы. Здорово было иметь место, где могли собираться люди искусства", - рассказал Лещенко РИА Новости.

Народный артист РФ, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский отметил, что, несмотря на это, "в клубе до сих пор работает коллектив дам-энтузиасток, которые стараются привлекать интересных артистов, режиссеров, музыкантов", несмотря на то, что деятельность ЦДРИ омрачают бесконечные суды с теми, кто хотел бы заполучить в свое владение здание, в котором находится клуб в центре Москвы.

© РИА Новости / Евгений Биятов Здание Центрального Дома работников искусств на Пушечной улице в Москве. © РИА Новости / Евгений Биятов Здание Центрального Дома работников искусств на Пушечной улице в Москве.

"Это лакомый кусочек, привлекает многих дельцов. Наш совет при клубе, в который я вхожу, всегда в таких ситуациях старается помочь. Сейчас в преддверии юбилея хочется поздравить любимый многими поколениями творческих людей Центральный дом работников искусств и пожелать ему дальнейшего процветания!", - добавил Розовский.

Марк Розовский считает, что ЦДРИ - это клуб с большой историей и традициями. "Именно здесь формировались фронтовые актерские бригады, которые выступали перед солдатами и в госпиталях, и на передовой."

В годы Великой Отечественной войны ЦДРИ был единственным в Москве творческим домом и клубным учреждением ни на день не прекращавшим свою работу. "Здесь проходила выставка плакатов, боевых листков, зарисовок, давались концерты, проходили детские елки, артисты давали концерты призывникам и трудящимся Москвы. Здесь формировались концертные бригады, которые выезжали на фронт. Так, в годы войны было дано 17,5 тысячи концертов", - рассказала Смирнова.

Девяностолетний юбилей является важной датой для причастных к ЦДРИ. По словам директора клуба, к празднику долго готовились, продумывали программу. "У нас будет юбилейный вечер во вторник. Будет экскурсия, будет концерт-поздравление, куда придут артисты, которые нас поздравят, представят свои номера, а потом мы приятно проведем вечер в компании друг друга, пообщаемся", - сообщила она.

© РИА Новости / Артем Житенев Пушечная улица, 9/6, стр.1. До революции 1917 г. здание Московского немецкого клуба, дом Торлецкого-Захарьина, ныне - старое здание Центрального дома работников искусств. © РИА Новости / Артем Житенев Пушечная улица, 9/6, стр.1. До революции 1917 г. здание Московского немецкого клуба, дом Торлецкого-Захарьина, ныне - старое здание Центрального дома работников искусств.

Как рассказал РИА Новости гендиректор "Ералаша" Борис Грачевский, он с малых лет увлечен историей Центрального дома работников искусств и, оказавшись внутри учреждения, "испытал огромное счастье".