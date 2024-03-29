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Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко - РИА Новости, 29.03.2024
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21:18 29.03.2024 (обновлено: 22:45 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/tereshko-1936751523.html
Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко
Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко - РИА Новости, 29.03.2024
Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко
Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:18
2024-03-29T22:45
анатолий эфрос
театр на бронной
лев дуров
марк розовский
александр терешко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. "С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Терешко до последнего участвовал в спектаклях "Слово о полку Игореве", "Бэтмен против Брежнева" и "Дядя Лева (Покровские ворота)", добавили в пресс-службе. Театр на Бронной выразил глубокие соболезнования семье актера. "Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заявили в театре. Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года, напомнили в пресс-службе. Он сыграл много ролей в спектаклях, успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых - Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев и Константин Богомолов. Терешко также снимался в кино и сериалах, среди его работ - роли в проектах "Марш Турецкого", "Марьина Роща", "Кухня".
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анатолий эфрос, театр на бронной, лев дуров, марк розовский, александр терешко
Анатолий Эфрос, Театр на Бронной, Лев Дуров, Марк Розовский, Александр Терешко
Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко

Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Терешко
Александр Терешко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Терешко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
"С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Терешко до последнего участвовал в спектаклях "Слово о полку Игореве", "Бэтмен против Брежнева" и "Дядя Лева (Покровские ворота)", добавили в пресс-службе.
Театр на Бронной выразил глубокие соболезнования семье актера. "Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заявили в театре.
Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года, напомнили в пресс-службе. Он сыграл много ролей в спектаклях, успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых - Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев и Константин Богомолов. Терешко также снимался в кино и сериалах, среди его работ - роли в проектах "Марш Турецкого", "Марьина Роща", "Кухня".
 
Анатолий ЭфросТеатр на БроннойЛев ДуровМарк РозовскийАлександр Терешко
 
 
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