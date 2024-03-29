https://ria.ru/20240329/tereshko-1936751523.html

Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко

Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко - РИА Новости, 29.03.2024

Умер актер Театра на Бронной Александр Терешко

Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:18

2024-03-29T21:18

2024-03-29T22:45

анатолий эфрос

театр на бронной

лев дуров

марк розовский

александр терешко

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. "С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Терешко до последнего участвовал в спектаклях "Слово о полку Игореве", "Бэтмен против Брежнева" и "Дядя Лева (Покровские ворота)", добавили в пресс-службе. Театр на Бронной выразил глубокие соболезнования семье актера. "Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заявили в театре. Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года, напомнили в пресс-службе. Он сыграл много ролей в спектаклях, успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых - Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев и Константин Богомолов. Терешко также снимался в кино и сериалах, среди его работ - роли в проектах "Марш Турецкого", "Марьина Роща", "Кухня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий эфрос, театр на бронной, лев дуров, марк розовский, александр терешко