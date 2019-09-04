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РИА Новости
Культура

Театр "У Никитских ворот" представляет первую премьеру нового сезона

10:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка у входа в театр "У Никитских ворот" в Москве
Девушка у входа в театр У Никитских ворот в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Театр " У Никитских ворот" представляет первую премьеру нового сезона – спектакль "Мудрец" по пьесе Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в режиссуре Аркадия Каца, сообщили в пресс-службе театра.
Театр "У Никитских ворот" часто в своем творчестве обращается к отечественной классике. Спектакль "Мудрец" поставлен по одной из самых известных пьес Островского. Главная мысль драматурга – задуматься о том, всегда ли цель оправдывает средства и что может случиться, если талант и энергия направлены по ложному пути. Авторский текст звучит в спектакле без изменения.
"Главная задача режиссера – правильно понять автора. У Островского, как правило, основная идея сформулирована уже в названии его пьесы. Он изъясняется предельно ясно. А наша задача – не переиначивая посыл автора, дать сегодняшнее толкование проблемы формами и языком современного театра", - считает Кац.
Режиссер отметил, что обращается к этой пьесе русского классика не впервые, и каждый раз время расставляет акценты по-новому.
Аркадий Кац в этой постановке выступает в двух ипостасях – режиссера-постановщика и сценографа. Автор костюмов – Ксения Шимановская.
Следующая премьера театра пройдет первого ноября – это спектакль "Убивец" по роману Достоевского "Преступление и наказание". Над постановкой работают Марк Розовский, композитор Эдуард Артемьев, стихи написал Юрий Ряшенцев.
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