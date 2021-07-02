https://ria.ru/20210702/slichenko-1739623281.html

Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко

Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко

Народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко был добрым человеком, носившим в себе культуру целого народа, у него были ослепительная улыбка,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

культура

театр

новости культуры

ромэн

николай сличенко

марк розовский

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко был добрым человеком, носившим в себе культуру целого народа, у него были ослепительная улыбка, изумительный голос и легкость в манере исполнения, благодаря которой души слушателей пели вместе с ним, рассказал РИА Новости народный артист РФ, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.Сличенко умер в пятницу на 87-м году жизни."Николай Сличенко был знаковой фигурой для всех наших цыган, да и не только для цыган, потому что он, работая в цыганском театре, созидал не только великолепную музыку, он созидал сопереживания, которых часто не хватает современному театру. Цыганский фольклор - это культура совершенно уникальной музыки, она очень действенна, она всегда задушевна, она всегда празднична. Это высокое искусство, оно неповторимое, всегда такое, когда душа замирает. И вместе с голосом Николая Сличенко наши души пели. Он был артистом, который умел создавать праздник задушевности, открытости, какой-то замечательной эстрадной легкости, а это мастерство, потому что казалось, что он поет без напряжения, поет душой, а не только своим изумительным голосом", - сказал Розовский.Собеседник агентства добавил, что Сличенко бывал у него в театре "У Никитских ворот", а также приглашал его на вечера в театр "Ромэн"."Более того, однажды случилось такое: он попросил меня спеть песни из "Истории лошади", там есть цыганская стилизация, некий мелодический ход в этом спектакле, потому что там стилизация и русского распева, и цыганского напева, все это в сочетании. Я очень боялся, но я был потрясен тем, как он меня обнял, поздравил. Он еще пару раз приглашал меня в на их концертные вечера, где я в авторском исполнении пел ему из "Истории лошади" те песни, которыми он восхищался", - поделился режиссер.Розовский признался, что его поразила щедрость Сличенко, отсутствие у него "какой-то узости", свойственной всему национальному, которое делится на "наше" и "не наше". Сличенко, по словам Розовского, был воспитан широко.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.

https://ria.ru/20210702/sobyanin-1739605849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, ромэн , николай сличенко, марк розовский