https://ria.ru/20210702/slichenko-1739623281.html
Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко
Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко
Народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко был добрым человеком, носившим в себе культуру целого народа, у него были ослепительная улыбка,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:10
2021-07-02T16:10
2021-07-02T16:10
культура
театр
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ромэн
николай сличенко
марк розовский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко был добрым человеком, носившим в себе культуру целого народа, у него были ослепительная улыбка, изумительный голос и легкость в манере исполнения, благодаря которой души слушателей пели вместе с ним, рассказал РИА Новости народный артист РФ, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.Сличенко умер в пятницу на 87-м году жизни."Николай Сличенко был знаковой фигурой для всех наших цыган, да и не только для цыган, потому что он, работая в цыганском театре, созидал не только великолепную музыку, он созидал сопереживания, которых часто не хватает современному театру. Цыганский фольклор - это культура совершенно уникальной музыки, она очень действенна, она всегда задушевна, она всегда празднична. Это высокое искусство, оно неповторимое, всегда такое, когда душа замирает. И вместе с голосом Николая Сличенко наши души пели. Он был артистом, который умел создавать праздник задушевности, открытости, какой-то замечательной эстрадной легкости, а это мастерство, потому что казалось, что он поет без напряжения, поет душой, а не только своим изумительным голосом", - сказал Розовский.Собеседник агентства добавил, что Сличенко бывал у него в театре "У Никитских ворот", а также приглашал его на вечера в театр "Ромэн"."Более того, однажды случилось такое: он попросил меня спеть песни из "Истории лошади", там есть цыганская стилизация, некий мелодический ход в этом спектакле, потому что там стилизация и русского распева, и цыганского напева, все это в сочетании. Я очень боялся, но я был потрясен тем, как он меня обнял, поздравил. Он еще пару раз приглашал меня в на их концертные вечера, где я в авторском исполнении пел ему из "Истории лошади" те песни, которыми он восхищался", - поделился режиссер.Розовский признался, что его поразила щедрость Сличенко, отсутствие у него "какой-то узости", свойственной всему национальному, которое делится на "наше" и "не наше". Сличенко, по словам Розовского, был воспитан широко.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
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театр, новости культуры, ромэн , николай сличенко, марк розовский
Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко
Марк Розовский: наши души пели вместе с голосом Николая Сличенко
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко был добрым человеком, носившим в себе культуру целого народа, у него были ослепительная улыбка, изумительный голос и легкость в манере исполнения, благодаря которой души слушателей пели вместе с ним, рассказал РИА Новости народный артист РФ, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.
Сличенко умер в пятницу на 87-м году жизни.
"Николай Сличенко был знаковой фигурой для всех наших цыган, да и не только для цыган, потому что он, работая в цыганском театре, созидал не только великолепную музыку, он созидал сопереживания, которых часто не хватает современному театру. Цыганский фольклор - это культура совершенно уникальной музыки, она очень действенна, она всегда задушевна, она всегда празднична. Это высокое искусство, оно неповторимое, всегда такое, когда душа замирает. И вместе с голосом Николая Сличенко наши души пели. Он был артистом, который умел создавать праздник задушевности, открытости, какой-то замечательной эстрадной легкости, а это мастерство, потому что казалось, что он поет без напряжения, поет душой, а не только своим изумительным голосом", - сказал Розовский.
Собеседник агентства добавил, что Сличенко бывал у него в театре "У Никитских ворот", а также приглашал его на вечера в театр "Ромэн".
"Более того, однажды случилось такое: он попросил меня спеть песни из "Истории лошади", там есть цыганская стилизация, некий мелодический ход в этом спектакле, потому что там стилизация и русского распева, и цыганского напева, все это в сочетании. Я очень боялся, но я был потрясен тем, как он меня обнял, поздравил. Он еще пару раз приглашал меня в на их концертные вечера, где я в авторском исполнении пел ему из "Истории лошади" те песни, которыми он восхищался", - поделился режиссер.
Розовский признался, что его поразила щедрость Сличенко, отсутствие у него "какой-то узости", свойственной всему национальному, которое делится на "наше" и "не наше". Сличенко, по словам Розовского, был воспитан широко.
"Уходят друзья, уходят близкие один за другим, очень тяжело эти вести переживаются всем нашим обществом. Могу сказать от себя, что это был большой артист, добрый человек, носитель культуры целого народа с ослепительной улыбкой, изумительным голосом. Красивый человек. Искусство теряет мастеров с большой буквы... Это было между нами, это останется в моей памяти навсегда. Скорблю вместе со всем нашим народом", - заключил Розовский.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.