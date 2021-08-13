https://ria.ru/20210813/lolita-1745667671.html

Первой премьерой сезона театра "У Никитских ворот" станет "Лолита"

Первой премьерой сезона театра "У Никитских ворот" станет "Лолита" - РИА Новости, 13.08.2021

Первой премьерой сезона театра "У Никитских ворот" станет "Лолита"

Первой премьерой 39-го сезона театра "У Никитских ворот" станет спектакль "Лолита" по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, которую он создал по мотивам... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:20

2021-08-13T17:20

2021-08-13T17:30

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Первой премьерой 39-го сезона театра "У Никитских ворот" станет спектакль "Лолита" по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, которую он создал по мотивам одноименного романа Владимира Набокова, сообщил худрук театра Марк Розовский на сборе труппы.Премьера намечена на ноябрь, уточнил он. В августе по сложившейся традиции пройдет серия показов легендарного спектакля "Песни нашего двора", который отмечает свое 25-летие. Его сыграют под открытым небом.В августе Марк Розовский также приступил к репетициям мюзикла "Три мушкетера" по роману Александра Дюма. Создав в 70-е спектакль, а затем и сценарий к знаменитому телефильму "Д"Артаньян и три мушкетера", Розовский вновь возвращается к этому произведению. В спектакле будут звучать любимые многими поколениями песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Ряшенцева, 90-летие которого театр отметит 15 сентября праздничным вечером.В планах постановка и двух спектаклей для детей – "Каштанка". Тик-ток" и "Папины сказки".В новом сезоне продолжится литературно-драматический проект "Лента поэзии". Уже 14 августа состоится моноспектакль "Лента поэзии. Левитанский" на Международном театральном фестивале камерных спектаклей "Островский-Fest" в Кинешме.11 ноября в день 200-летия Федора Достоевского театр покажет спектакль "Убивец" по роману "Преступление и наказание" на международном театральном фестивале Достоевского в Великом Новгороде и Старой Руссе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/teatr-1745165278.html

великий новгород

кинешма

москва

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великий новгород, кинешма, москва, марк розовский, федор достоевский, владимир набоков, новости культуры, театр