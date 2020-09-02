https://ria.ru/20200902/andreev-1576632552.html

В Москве простились с Владимиром Андреевым

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

2020-09-02T16:55

культура

григорий заславский

александр кибовский

владимир андреев

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с народным артистом СССР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Андреевым</a> завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.Гражданская панихида длилась в Московском театре имени Ермоловой более двух часов. К гробу артиста несли цветы коллеги и многочисленные поклонники его таланта. Церемонию посетили, в том числе, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHirvindt/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ширвиндт</a>, Александр Кибовский, <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Герасимов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Mark_Rozovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Марк Розовский</a>, Григорий Заславский, <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> и многие другие.После прощания с близкими и поклонниками народного артиста СССР Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой."Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище рядом с мамой его супруги Натальи Селезневой", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576626060.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий заславский, александр кибовский, владимир андреев