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Культура
https://ria.ru/20200902/andreev-1576632552.html
В Москве простились с Владимиром Андреевым
Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:46
2020-09-02T16:55
культура
григорий заславский
александр кибовский
владимир андреев
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с народным артистом СССР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Андреевым</a> завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.Гражданская панихида длилась в Московском театре имени Ермоловой более двух часов. К гробу артиста несли цветы коллеги и многочисленные поклонники его таланта. Церемонию посетили, в том числе, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHirvindt/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ширвиндт</a>, Александр Кибовский, <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Герасимов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Mark_Rozovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Марк Розовский</a>, Григорий Заславский, <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> и многие другие.После прощания с близкими и поклонниками народного артиста СССР Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой."Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище рядом с мамой его супруги Натальи Селезневой", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576626060.html
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григорий заславский, александр кибовский, владимир андреев

В Москве простились с Владимиром Андреевым

14:46 02.09.2020 (обновлено: 16:55 02.09.2020)
7160
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида длилась в Московском театре имени Ермоловой более двух часов. К гробу артиста несли цветы коллеги и многочисленные поклонники его таланта. Церемонию посетили, в том числе, Александр Ширвиндт, Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Марк Розовский, Григорий Заславский, Леонид Рошаль и многие другие.
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 20:05
Биография Владимира Андреева
"Для Владимира Алексеевича самым главным была его семья – это его тыл, его огромный смысл. Они были для него всем, и это давало ему возможность дальше творить, отдавать огромное количество времени своему актерскому делу, режиссерскому делу... У него был потрясающий юмор, невероятная доброта, упорство, понимание и отстаивание того, что есть главное в театре", - рассказал художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.
После прощания с близкими и поклонниками народного артиста СССР Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой.
"Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище рядом с мамой его супруги Натальи Селезневой", - сказала собеседница агентства.
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:18Культура
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
0001613
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КультураГригорий ЗаславскийАлександр КибовскийВладимир Андреев
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