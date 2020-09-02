В Москве простились с Владимиром Андреевым
14:46 02.09.2020 (обновлено: 16:55 02.09.2020)
7160
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась в Москве, гроб с телом актера проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида длилась в Московском театре имени Ермоловой более двух часов. К гробу артиста несли цветы коллеги и многочисленные поклонники его таланта. Церемонию посетили, в том числе, Александр Ширвиндт, Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Марк Розовский, Григорий Заславский, Леонид Рошаль и многие другие.
29 августа, 20:05Биография Владимира Андреева
"Для Владимира Алексеевича самым главным была его семья – это его тыл, его огромный смысл. Они были для него всем, и это давало ему возможность дальше творить, отдавать огромное количество времени своему актерскому делу, режиссерскому делу... У него был потрясающий юмор, невероятная доброта, упорство, понимание и отстаивание того, что есть главное в театре", - рассказал художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.
После прощания с близкими и поклонниками народного артиста СССР Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой.
"Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище рядом с мамой его супруги Натальи Селезневой", - сказала собеседница агентства.