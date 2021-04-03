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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210403/rozovskiy-1604089820.html
Собянин поздравил Марка Розовского с днем рождения
Собянин поздравил Марка Розовского с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" народного артиста России Марка Розовского. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:49
2021-04-03T16:49
культура
театр
новости культуры
у никитских ворот (театр)
марк розовский
сергей собянин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" народного артиста России Марка Розовского."Режиссер и драматург большого таланта, вы вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.Собянин отметил, что созданный и руководимый Розовским театр - яркое явление в культурной жизни города, постановки которого пользуются "неизменным успехом у взыскательной столичной публики".Розовскому в субботу исполнилось 84 года. В 1983 году он создал театр "У Никитских ворот" и стал его художественным руководителем. В 2004 году Розовский получил звание народного артиста России, а через восемь лет - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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театр, новости культуры, у никитских ворот (театр), марк розовский, сергей собянин

Собянин поздравил Марка Розовского с днем рождения

16:49 03.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "У Никитских ворот", драматург, режиссер Марк Розовский перед началом спектакля "Фанни" на сцене театра "У Никитских ворот" в Москве.
Художественный руководитель театра У Никитских ворот, драматург, режиссер Марк Розовский перед началом спектакля Фанни на сцене театра У Никитских ворот в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" народного артиста России Марка Розовского.
"Режиссер и драматург большого таланта, вы вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.
Собянин отметил, что созданный и руководимый Розовским театр - яркое явление в культурной жизни города, постановки которого пользуются "неизменным успехом у взыскательной столичной публики".
Розовскому в субботу исполнилось 84 года. В 1983 году он создал театр "У Никитских ворот" и стал его художественным руководителем. В 2004 году Розовский получил звание народного артиста России, а через восемь лет - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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КультураТеатрНовости культурыУ Никитских ворот (театр)Марк РозовскийСергей Собянин
 
 
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