https://ria.ru/20210403/rozovskiy-1604089820.html

Собянин поздравил Марка Розовского с днем рождения

Собянин поздравил Марка Розовского с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" народного артиста России Марка Розовского. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:49

2021-04-03T16:49

2021-04-03T16:49

культура

театр

новости культуры

у никитских ворот (театр)

марк розовский

сергей собянин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" народного артиста России Марка Розовского."Режиссер и драматург большого таланта, вы вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.Собянин отметил, что созданный и руководимый Розовским театр - яркое явление в культурной жизни города, постановки которого пользуются "неизменным успехом у взыскательной столичной публики".Розовскому в субботу исполнилось 84 года. В 1983 году он создал театр "У Никитских ворот" и стал его художественным руководителем. В 2004 году Розовский получил звание народного артиста России, а через восемь лет - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, у никитских ворот (театр), марк розовский, сергей собянин