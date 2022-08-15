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Мемориальную доску писателю Василию Аксенову установили в Москве

Мемориальную доску писателю Василию Аксенову установили в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Мемориальную доску писателю Василию Аксенову установили в Москве

Торжественное открытие мемориальной доски писателю и драматургу Василию Аксенову состоялось на Красноармейской улице в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:08

2022-08-15T17:08

2022-08-15T17:44

культура

василий аксенов

марк розовский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Торжественное открытие мемориальной доски писателю и драматургу Василию Аксенову состоялось на Красноармейской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в 15.00 прошло торжественное открытие памятной доски Аксенову, приуроченное к приближающемуся 90-летнему юбилею писателя, который состоится 20 августа. Доска установлена на доме 21 по Красноармейской улице, где Аксенов жил с 1967 по 1981 годы вплоть до эмиграции в США.На торжественной церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Аксенова, в том числе писатель Евгений Попов, театральные режиссеры Марк Розовский и Михаил Левитин, кинорежиссер Евгений Цымбал и другие. Также принял участие в открытии друг Аксенова, академик Российской академии художеств Борис Мессерер, ставший автором мемориальной доски."У Василия Павловича Аксенова была страсть к свободе, которую он стремился передать своему поколению и всему нашему народу... Поэтому возвращение Аксенова имеет принципиальное значение", — отметил в памятной речи театральный режиссер и драматург Марк Розовский.На мероприятие пришли порядка 30 человек — они возложили розы и гвоздики, а также встретили аплодисментами само торжественное открытие доски. Кроме того, прозвучали джазовые композиции на саксофоне, которые, как отметили близкие писателя, он сильно любил при жизни."Аксенов - это музыка, джаз. Аксенов - это спорт, бег и баскетбол. Языку, музыке, спорту присущи свободное пространство творчества, имитация и дерзость. Все эти качества были у самого Аксенова. Он дерзнул в то время писать о современности, о нелакированной действительности, о молодежи, неудобной для власть имущих. Но он всегда верил в то, что всегда, в любую эпоху возникнет человек эпохи Ренессанса, и эпоха изменится", — заключила главный редактор литературно-художественного журнала "Октябрь" Ирина Барметова.Василий Аксенов (1932-2009) - советский и российский писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог. Наиболее известные произведения Аксенова - повесть "Апельсины из Марокко", роман "Остров Крым", трилогия "Московская сага". Также он создавал сценарии к теле- и кинофильмам, в общей сложности на счету писателя 150 произведений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

василий аксенов, марк розовский, евгений попов, российская академия художеств, москва, книги, новости культуры