Украина становится базой европейского экстремизма

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Киев продолжает ковать гвозди для гроба Европы, притягивая боевиков всех мастей. Пытаясь пересечь российско-украинскую границу вне пункта пропуска, вооруженные люди в Курской области 30 сентября вступили в бой с пограничниками ФСБ России. В ходе перестрелки один из боевиков подорвал себя, второго удалось задержать. Информация скудная, и все же понятно, что встреча пограничников с боевиками не была случайной.

Ранее ФСБ и МВД пресекли в России деятельность группировки украинских оружейных контрабандистов — в 21 регионе изъяты сотни единиц огнестрельного оружия (включая автоматическое), более семи тысяч боеприпасов и 18 килограммов взрывчатки. Возможно, кому-то в Киеве просто необходимы бои на российской территории. И маршрут вооруженных неизвестных через спокойную Курскую область в тихую Сумскую кажется более чем странным.

На этом "динамичном" фоне главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос вчера предложил вооружить "каждого украинца". Возможно, гражданская война в Незалежной разгорается слишком вяло, и Матиосу со товарищи хочется "подбросить дровишек", расширить круг участников боевых действий и по возможности привлечь географических соседей.

Эксперименты с гранатой

Пусть неизвестные вооруженные люди шли из России на Украину, а не наоборот. Тем не менее есть все основания предположить, что прорывались "украинские патриоты". Боестолкновение в приграничном поселке Курской области очень удачно ложится на миротворческую инициативу украинского президента Петра Порошенко, которому так хочется поставить блокпосты миротворцев НАТО на границе с Россией. Любая стрельба здесь очень кстати. Имеются и фанатичные национальные кадры с боевыми навыками, включая ближневосточный опыт. Вот и в российском Крыму растет накал оперативной работы спецслужб с украинскими разведчиками и диверсантами. Последнее задержание состоялось 29 сентября.

Вероятно, главная проблема Киева в том, что "страна-агрессор" на войну так и не явилась. Европа устала ждать, и чиновники ЕС украинские чаяния теперь не уважают — себе дороже. Администрация США слишком долго взвешивает за и против военного вмешательства — ближневосточный опыт показывает, что не все средства хороши. В ООН украинскую позицию по Крыму сегодня разделяют менее 70 государств, хотя в марте 2014 года Киев поддерживали 190 стран. Революция в опасности. И более того: обстреливать мирный Донбасс практически нечем — оружие и боеприпасы в трех основных украинских арсеналах разворованы, а следы этого "бизнеса" уничтожены огнем.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017 © AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Добродетельное соучастие

Самое время принудить западных партнеров Киева к оружейным поставкам и хоть какой-то активности. За внутренними кровавыми разборками на Майдане, откровенно экстремистскими националистическими организациями, добровольческими (карательными) батальонами закономерно маячат аналогичные международные инициативы Киева, который рискует стать главным европейским центром нетерпимого национализма и вооруженного экстремизма . Другого нет пути у "революционеров", потому что в руках у них — винтовка "Гопак"

Несмотря на очевидную безнадежность "украинского проекта" и явную бездарность "революционеров", в Европе и США не осознают всей опасности процесса. Запад продолжает питать иллюзии. Неустанно примеряют к "гуляйполю" разработанные в Пентагоне и штаб-квартире НАТО методики, планы "многонациональных операций в кризисном регионе", варианты нетрадиционного партнерства.

Ставки растут. Если в июле Вашингтон планировал выделить в 2018 году оборонному сектору Украины 410 миллионов долларов , то в сентябре сенат США одобрил выделение 500 миллионов долларов , это в три раза больше, чем в 2017-м. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер полагает, что американское оружие позволит Киеву "остановить Россию" . И Global Firepower отводит Вооруженным силам Украины почетное 30-е место в мировом списке (между Швецией и Мьянмой), однако всякий рейтинг — палка о двух концах. Если "революционной" Украине удастся разжечь "мировой пожар", Вашингтон и Брюссель наверняка пожалеют о своих добродетельных усилиях, инвестициях и "Джавелинах".

Многолетний украинский хаос свидетельствует о том, что стратегическая цель Запада — разрушение постсоветского пространства — остается неизменной. Раньше или позднее — России придется принимать системные компенсационные меры. Возможно, с опережением негативного развития событий. Для этого имеются все инструменты и степени свободы.