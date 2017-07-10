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Для чего водолазы НАТО прилетели в Одессу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (125)
16:4910.07.2017
(обновлено: 17:15 10.07.2017)
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© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston JonesЭкипаж корабля ВМС США USS Hue City. 10 июля 2017Экипаж корабля ВМС США USS Hue City. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Американо-украинские учения Sea Breeze — 2017 с участием военнослужащих 17 стран начались сегодня в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях (на суше). Маневры проходят в новом формате free play ("свободная игра") под руководством штаба, созданного по стандартам НАТО, и продлятся до 23 июля.

Военно-морские учения с участием ВМС США. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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В Черном море стартуют украинско-американские учения Sea Breeze-2017
Привлечены 30 боевых кораблей, 25 самолетов и вертолетов — в частности, американские ракетные крейсер Hue City типа Ticonderoga и эсминец Carney типа Arleigh Burke, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и другие подразделения ВМС. В учениях примут участие всего около 800 американских военнослужащих.

В одесский порт вошли боевые корабли альянса — турецкие фрегат F241 Turgutreis, большой десантный корабль NL 214, подводная лодка и румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу". Со своей стороны Украина задействует в учениях около 10 кораблей и катеров пограничной службы. Собственно, большего Киев предложить не может. Флагман украинских ВМС, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный" — совсем плох технически.

В Одессу прибыли также два военно-транспортных самолета НАТО. Американский C-130J "Геркулес" и венгерский C-17A Globemaster III доставили водолазов и десятки других специалистов со снаряжением. Интервенция американского спецназа проходит вполне толерантно — народ безмолвствует. Под "крышей" многонациональных учений Киев официально разрешил войскам НАТО находиться на украинской территории все 365 дней в 2017 году.

© Flickr / U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston JonesЧлены экипажа американского эсминца USS Carney на палубе корабля перед заходом в порт Одессы, Украина. 10 июля 2017
© Flickr / U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
Члены экипажа американского эсминца USS Carney на палубе корабля перед заходом в порт Одессы, Украина. 10 июля 2017

Ракетный клин клином вышибают

Несмотря на свежий формат "свободной игры", тематика Sea Breeze — 2017 осталась традиционной. Это "многонациональная операция по безопасности в кризисном регионе" с участием сухопутных, военно-морских сил и морского десанта, с применением средств ПВО и противолодочной обороны. Все элементы отрабатываются формально — "для обеспечения черноморской региональной стабильности" (которую, кстати, никто не нарушает).

Оперативная съемка ФСБ России задержания украинских диверсантов в Севастополе. Архив
© ФСБ России
Украинские диверсанты из Крыма не возвращаются
Очевидно, военная демонстрация адресована России, а конкретно — полуострову Крым. Разумеется, водолазы НАТО привлечены не для подъема затонувших украинских кораблей. Это подразделения спецназа, "троянские кони" в ластах, "игровая" задача которых — нарушить системы связи и управления Черноморского флота России и "открыть ворота" Севастополя морскому десанту альянса.

Известно, что украинские диверсанты из Крыма не возвращаются, поэтому не могут передать опыт американским коллегам. Противодиверсионная служба ЧФ всегда готова к встрече "заблудившихся" сухопутных и подводных диверсантов вероятного противника. И все же этот "высший пилотаж", а точнее черноморская возня США и НАТО вблизи российских границ, настораживает.

Украинско-американские военные учения Sea Breeze. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
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В учениях Sea Breeze-2017 участвуют более трех тысяч человек
Американский ракетный крейсер Hue City водоизмещением 9600 тонн (длина — 173 метра, экипаж — 340 человек) оснащен боевой информационно-управляющей системой (БИУС) "Иджис" (Aegis Combat System) и установками Mk 41 для вертикального пуска широкого спектра ракет — от зенитных (средней и большой дальности) до крылатых Tomahawk, противолодочных и противокорабельных (всего на борту — 122 ракеты).

Ракетный эсминец Carney водоизмещением 6630 тонн (длина — 153 метра, экипаж — 337 человек) мало чем уступает крейсеру Hue City. Также имеет на борту БИУС "Иджис", 90 ячеек для зенитных, крылатых, противолодочных и противокорабельных ракет, торпедное оружие и артиллерию. Мощное вооружение позволяет эсминцу выполнять разнообразные задачи.

© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston JonesКорабли ВМС США USS Hue City и USS Carney в порту Одессы, Украина. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
Корабли ВМС США USS Hue City и USS Carney в порту Одессы, Украина. 10 июля 2017

В сумме только два американских корабля могут предложить внеблоковой де-юре Украине "политическую поддержку" в виде 212 ракет, не считая торпед и артиллерии. Для "региональной стабильности" многовато. Вероятно, истинная задача американцев несколько противоположная — разогрев ситуации в регионе.

Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Ракетный фрегат "Адмирал Эссен" направился в Сирию, сообщил источник
Тем временем наш Черноморский флот присматривает за американо-украинскими военно-морскими учениями Sea Breeze — 2017 всеми средствами. Не нарушая, впрочем, плановой жизнедеятельности. Так, прибывший в Севастополь 5 июля после 78-дневного перехода с Балтики и боевой службы в Средиземном море фрегат "Адмирал Эссен" вчера вновь вышел в Средиземное море.

У ЧФ есть дела поважнее Sea Breeze — 2017, однако "свободные игры" ВМС США и практически вся акватория Черного моря находятся под прицелом береговых "Бастионов".

И комиссары в пыльных шлемах

На Украине параллельно с маневрами Sea Breeze — 2017 работает представительная делегация Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Визит приурочен к 20-й годовщине подписания в Мадриде 9 июля 1997 года Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко законодательно закрепил курс Украины на вступление в НАТО
Сегодня в Киеве на заседании комиссии Украина — НАТО украинский президент Петр Порошенко напомнил, что его страна "законодательно определила вступление в НАТО как приоритет внешней политики". А затем, вспомнив, что членство в альянсе ему даже не обещают, констатировал: "Российская агрессия подталкивает Украину в Североатлантический альянс, но сначала нужно провести реформы".

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве: "Альянс поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, помогал демократическим институтам и Вооруженным силам Украины. НАТО продолжит это делать — тесно сотрудничать с Украиной по вопросам обороны, государственного управления и реформ в экономике".

Не играй с огнем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не играй с огнем

Руководство Украины активно лоббирует идею вступления в НАТО. Поставлена цель к 2020 году привести сферы государственной безопасности к стандартам альянса. Параллельно украинскому населению внушают идею, будто членство в НАТО поможет решить проблемы страны.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины
Как бы иллюстрируя "историю успеха", учения Sea Breeze проходят ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между Минобороны Украины и США. Зоной маневров являются, как правило, Черное море и полигоны на юге Украины. И все же, заметим, при отсутствии полного спектра противодействия со стороны вероятного противника (массированные налеты российской авиации, применение сверхзвуковых противокорабельных ракет береговыми комплексами, разрушительные для альянса действия бесшумных и невидимых подводных лодок ЧФ, поддержка Сухопутных войск Южного военного округа и пр.) маневры Sea Breeze остаются лишь имитацией единства и военной мощи.

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