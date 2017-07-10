Для чего водолазы НАТО прилетели в Одессу

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Американо-украинские учения Sea Breeze — 2017 с участием военнослужащих 17 стран начались сегодня в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях (на суше). Маневры проходят в новом формате free play ("свободная игра") под руководством штаба, созданного по стандартам НАТО, и продлятся до 23 июля.
В одесский порт вошли боевые корабли альянса — турецкие фрегат F241 Turgutreis, большой десантный корабль NL 214, подводная лодка и румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу". Со своей стороны Украина задействует в учениях около 10 кораблей и катеров пограничной службы. Собственно, большего Киев предложить не может. Флагман украинских ВМС, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный" — совсем плох технически.
В Одессу прибыли также два военно-транспортных самолета НАТО. Американский C-130J "Геркулес" и венгерский C-17A Globemaster III доставили водолазов и десятки других специалистов со снаряжением. Интервенция американского спецназа проходит вполне толерантно — народ безмолвствует. Под "крышей" многонациональных учений Киев официально разрешил войскам НАТО находиться на украинской территории все 365 дней в 2017 году.
Ракетный клин клином вышибают
Несмотря на свежий формат "свободной игры", тематика Sea Breeze — 2017 осталась традиционной. Это "многонациональная операция по безопасности в кризисном регионе" с участием сухопутных, военно-морских сил и морского десанта, с применением средств ПВО и противолодочной обороны. Все элементы отрабатываются формально — "для обеспечения черноморской региональной стабильности" (которую, кстати, никто не нарушает).
Известно, что украинские диверсанты из Крыма не возвращаются, поэтому не могут передать опыт американским коллегам. Противодиверсионная служба ЧФ всегда готова к встрече "заблудившихся" сухопутных и подводных диверсантов вероятного противника. И все же этот "высший пилотаж", а точнее черноморская возня США и НАТО вблизи российских границ, настораживает.
Ракетный эсминец Carney водоизмещением 6630 тонн (длина — 153 метра, экипаж — 337 человек) мало чем уступает крейсеру Hue City. Также имеет на борту БИУС "Иджис", 90 ячеек для зенитных, крылатых, противолодочных и противокорабельных ракет, торпедное оружие и артиллерию. Мощное вооружение позволяет эсминцу выполнять разнообразные задачи.
В сумме только два американских корабля могут предложить внеблоковой де-юре Украине "политическую поддержку" в виде 212 ракет, не считая торпед и артиллерии. Для "региональной стабильности" многовато. Вероятно, истинная задача американцев несколько противоположная — разогрев ситуации в регионе.
У ЧФ есть дела поважнее Sea Breeze — 2017, однако "свободные игры" ВМС США и практически вся акватория Черного моря находятся под прицелом береговых "Бастионов".
И комиссары в пыльных шлемах
На Украине параллельно с маневрами Sea Breeze — 2017 работает представительная делегация Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Визит приурочен к 20-й годовщине подписания в Мадриде 9 июля 1997 года Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.
В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве: "Альянс поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, помогал демократическим институтам и Вооруженным силам Украины. НАТО продолжит это делать — тесно сотрудничать с Украиной по вопросам обороны, государственного управления и реформ в экономике".
Руководство Украины активно лоббирует идею вступления в НАТО. Поставлена цель к 2020 году привести сферы государственной безопасности к стандартам альянса. Параллельно украинскому населению внушают идею, будто членство в НАТО поможет решить проблемы страны.